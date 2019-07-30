ضبطت فرق وزارة ‏"التجارة" منشأة في بريدة، تستغلها عمالة في إعادة تعبئة الأرز وتسويقه باسم تجاري مختلف، ومصادرة 30 كيسًا من الأرز المعاد تعبئته.

في بريدة.. "التجارة" تضبط منشأة تستغلها عمالة في إعادة تعبئة الأرز وتسويقه باسم تجاري مختلف عبدالله البرقاوي سبق 2019-07-30 ضبطت فرق وزارة ‏"التجارة" منشأة في بريدة، تستغلها عمالة في إعادة تعبئة الأرز وتسويقه باسم تجاري مختلف، ومصادرة 30 كيسًا من الأرز المعاد تعبئته. وأكدت الوزارة أنها استدعت صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 01:27 PM

في بريدة.. "التجارة" تضبط منشأة تستغلها عمالة في إعادة تعبئة الأرز وتسويقه باسم تجاري مختلف





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ضبطت فرق وزارة ‏"التجارة" منشأة في بريدة، تستغلها عمالة في إعادة تعبئة الأرز وتسويقه باسم تجاري مختلف، ومصادرة 30 كيسًا من الأرز المعاد تعبئته.

وأكدت الوزارة أنها استدعت صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.