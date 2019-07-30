في بريدة.. "التجارة" تضبط منشأة تستغلها عمالة في إعادة تعبئة الأرز وتسويقه باسم تجاري مختلف

ضبطت فرق وزارة "التجارة" منشأة في بريدة، تستغلها عمالة في إعادة تعبئة الأرز وتسويقه باسم تجاري مختلف، ومصادرة 30 كيسًا من الأرز المعاد تعبئته.
وأكدت الوزارة أنها استدعت صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
ضبطت فرق وزارة "التجارة" منشأة في بريدة، تستغلها عمالة في إعادة تعبئة الأرز وتسويقه باسم تجاري مختلف، ومصادرة 30 كيسًا من الأرز المعاد تعبئته.
وأكدت الوزارة أنها استدعت صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
ضبطت فرق وزارة "التجارة" منشأة في بريدة، تستغلها عمالة في إعادة تعبئة الأرز وتسويقه باسم تجاري مختلف، ومصادرة 30 كيسًا من الأرز المعاد تعبئته.
وأكدت الوزارة أنها استدعت صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
ضبطت فرق وزارة "التجارة" منشأة في بريدة، تستغلها عمالة في إعادة تعبئة الأرز وتسويقه باسم تجاري مختلف، ومصادرة 30 كيسًا من الأرز المعاد تعبئته.
وأكدت الوزارة أنها استدعت صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.