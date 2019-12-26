رحلة بناء "المؤسس" لاقتصاد المملكة.. 29 عاماً من التعدين بدأت باختبار "تويتشل"

فطنة وحكمة نتج عنهما إعداد خرائط جيولوجية بمقاييس مختلفة لكل أنحاء المملكة

أظهرت وثائق مصادر تاريخية حصلت عليها "سبق" من "دارة الملك عبدالعزيز" ويعود عمرها إلى عام 1344هـ، رحلة الملك المؤسس في صناعة وبناء اقتصاد المملكة؛ وما رافقها من قرارات وخطوات كانت اللبنة الأولى في تدعيم الاقتصاد؛ حيث بَيّنت ووثقت عملية بحثه الدؤوب عن مصادر الدخل، معلناً بدء رحلة امتدت 29 عاماً من البحث المكثّف والمتواصل في مجال "التعدين" عن الثروة المعدنية واستثمارها، بالتعاون مع الشركات الأجنبية.

بداية القصة

في بداية تأسيس الدولة السعودية كان الملك المؤسس -طيب الله ثراه- يبحث عن توفير دخل جديد للبلاد؛ فقادته فطنته وما يملكه من نظرة ثاقبة وبُعد في الرؤية نحو ما تختزنه أرض الجزيرة العربية من كنوز وموارد طبيعية يمكن الاستفادة منها، لتتوالى بعدها الشركات العالمية في التنافس على الظفر بتلك الفرصة؛ بعدما تبيّن لهم أن الثروات الهائلة من المعادن الثمينة تم اكتشافها في الأراضي السعودية.

فطنة وحكمة

وعلى الرغم من حاجة "المؤسس" إلى استقطاب خبراء من الدول المتقدمة إلا أنه كان فطيناً، ولم يرضَ بأن يُستغل في أرضه، بل وضع شروطاً أمام الشركات التي كانت ترغب في الاستثمار بالمملكة، وتَفحّص بعضهم؛ للتأكد من مدى قدرتهم على اكتشاف الأراضي الثمينة بالسؤال عنهم وعن مؤهلاتهم وخبراتهم في هذا المجال.

"كارل تويتشل"

وأشارت "الوثائق" إلى أنه -طيب الله ثراه- وقع اختياره أخيراً على مهندس أمريكي يدعى "كارل تويتشل" في عام 1349هـ، والذي قام بإجراء مسحٍ شاملٍ عن المياه والمعادن، أمضى فيه 18 شهراً من البحث على طول ساحل البحر الأحمر، ونجد، والأحساء، وخاصة بأماكن التعدين القديمة في شبه الجزيرة العربية.

توصيات "تويتشل"

وأتبعت "دارة الملك عبدالعزيز" عبر وثائقها: "قَدّم المهندس "تويتشل" تقاريره الميدانية في منطقة "مهد الذهب" عام 1350هـ، وأخرى عن منطقة "ينبع، ووادي الفرع"، وأكّد وجود معادن بكميات مختلفة من ذهب، وفضة، ورصاص، وميكا، وكوارتز، بكميات متفاوتة، أهمها الذهب في مناطق المناجم القديمة في الأولى".

وأوصى بعدد من التوصيات أبرزها: "وضع قانون خاص بالمناجم والتعدين يسهّل تفاوض المملكة مع الشركات الأجنبية، وتدريب أدلاء محليين، وتكليفهم بجمع العينات بشكل متواصل من مناطق متنوعة، وتأسيس معمل لتحليل العينات بديلاً عن إرسالها إلى الخارج، وتعيين شاب متعلّم ومقتدر ليكون مديراً لشؤون المعادن، وإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية للاستثمار في هذه المناطق، كما أعرب عن تخوّفه من تسبّب شح المياه بالبلاد في عرقلة عمليات التنقيب عن المعادن".

تهافت للشركات

ذاعت نتائج تقارير "تويتشل" بالخارج؛ وأصبحت البلاد محط أنظار الشركات الراغبة في الحصول على امتياز للتعدين، كل منها يأمل في الحصول على امتياز للتنقيب عن المعادن واشترط حينها الملك المؤسس -طيب الله ثراه- شروطاً على تلك الشركات التي ترغب في الحصول على الامتياز بالتعدين، منها: "دفع دفعة نقدية مقدّمة لا تقل عن 50 ألف جنيه ذهباً، ونسبة من الأرباح لا تقل عن 20%، وكان السبق في الحصول على الامتياز رهناً بالالتزام بهذه الشروط".

اكتشاف الكبريت

ولم يتوقّف "المؤسس" عند هذا الحد من استكشاف الأراضي الثمينة، بل عَرفَ وأدرك حاجة العالم لـ"الكبريت" بعد الطلب المتزايد جرّاء الحرب العالمية الثانية؛ باعتباره أحد أهم الخامات المطلوبة بشدة في صناعات السلم والحرب، فتولّت "وزارة المالية" هذه المهمة، وكلّفت شركة "متشل كوتس" بمهمة الاستكشاف المبدئي لموارد الكبريت في منطقة مدين؛ بهدف التأكد من وجوده بكميات ذات جدوى اقتصادية، أو نفي ذلك.

مناطق الاكتشاف

وانطلقت البعثة من جدة عام 1371هـ، وسارت باتجاه الشمال مروراً برابغ وينبع وأملج والوجه وضبا والمويلح والخريبة، حتى مقنا على خليج العقبة، واستغرقت الرحلة ثلاثة أسابيع، وأثمرت عن وجود "الكبريت الخام" بكميات متفاوتة الأهمية في أماكن عِدة وأهمها: "منطقة مقنا"، موصية بضرورة العناية بها، باعتبارها منطقة جديدة، لم يسبق أن استخرج منها أي معدن.

وختمت محفوظات "دارة الملك عبدالعزيز" بقولها: "رغم وفاة "الملك المؤسس" في تلك الفترة -رحمه الله- إلا أن الأعمال كانت مستمرة، من خلال عمل مسح جيولوجي استطلاعي؛ نتج عنه إعداد خرائط جيولوجية بمقاييس مختلفة لكل أنحاء المملكة، كانت هي الأولى من نوعها في تاريخها، وتعد هذه الخطوة هي آخر ما وصلت إليه مشروعات التعدين في عهد المؤسس، وأثمرت تلك الأعمال الاستكشافية في عهده، بوضع برنامج منظم للتنقيب عن المعادن استفادت منه المرحلة التالية.