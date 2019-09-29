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بالصور.. "وقف ديوانية آل حسين التاريخية" يحتفي بفعالية متميزة باليوم الوطني

شملت برامج وطنية متنوعة أهمها تكريم جمعيات خيرية ورموز للعطاء المجتمعي

نظّم "وقف ديوانية آل حسين التاريخية" فعالية متميزة برعاية الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للديوانية، في إطار الاحتفالات المستمرة في ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وشملت الفعالية برامج وطنية متنوعة، أهمها تكريم عدد كبير من الجمعيات الخيرية ورموز العطاء المجتمعي وأهل الإنجاز، ومنهم الفرسان الثلاثة الذين حصلوا على الميدالية البرونزية للمسابقة العالمية لرمي القوس من ظهور الخيول العربية، واستعرضوا مهاراتهم أثناء الفعالية.

وحرص الأمير فيصل بن سلطان، والمشرف العام على الديوانية المستشار عبدالعزيز بن سليمان الحسين، على تكريم عدد من الجمعيات والفرق التطوعية، منها الجمعية السعودية لمرضى الفصام (احتواء)، وجمعية الكشافة العربية السعودية ومفوضية رواد المجمعة، ولجنة التنمية في الدلم، وفريق معين التطوعي الصحي.

كما تم تكريم كل من الشعراء جزاء البقمي، وعدنان كريزم، والعبدالله الصيخان، وعدد من البارزين في العمل الاجتماعي، منهم المدرب والرائد الاجتماعي عبيد البرغش، والناشط والمستشار الأسري أحمد الخليف، ورجل الأعمال صالح الخليوي، إضافة إلى عدد من الإعلاميين، منهم الإعلامي الزميل أحمد بن قزان العسيري رئيس تحرير صحيفة برق، والإعلامي جيلاني الشمراني، وعدد من أبطال الهمم من ذوي الإعاقة، على رأسهم شيخ المعاقين عبدالله بن سعيد، ومدير البرامج في جمعية حركية ماجد السريع، والإعلامي يحيى الزهراني.

وشمل التكريم فهد الصلال الذي استضاف مائة حاج روسي في بلدته منطقة تمير شمال الرياض، وكان نموذجًا للعطاء وللمواطن السعودي النبيل الكريم.

وأُلقي في الحفل عدد من الكلمات والقصائد الوطنية، وجرى التحاور والنقاش لتفعيل بعض المبادرات الوطنية.. وكان حفلاً وطنيًّا مميزًا بفضل الله، ثم بجهود أعضاء الديوانية، وحضره عدد من الوجهاء ورواد المجتمع والإعلاميين، وعدد من مسؤولي التطوع.

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بالصور.. "وقف ديوانية آل حسين التاريخية" يحتفي بفعالية متميزة باليوم الوطني
سبق

نظّم "وقف ديوانية آل حسين التاريخية" فعالية متميزة برعاية الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للديوانية، في إطار الاحتفالات المستمرة في ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وشملت الفعالية برامج وطنية متنوعة، أهمها تكريم عدد كبير من الجمعيات الخيرية ورموز العطاء المجتمعي وأهل الإنجاز، ومنهم الفرسان الثلاثة الذين حصلوا على الميدالية البرونزية للمسابقة العالمية لرمي القوس من ظهور الخيول العربية، واستعرضوا مهاراتهم أثناء الفعالية.

وحرص الأمير فيصل بن سلطان، والمشرف العام على الديوانية المستشار عبدالعزيز بن سليمان الحسين، على تكريم عدد من الجمعيات والفرق التطوعية، منها الجمعية السعودية لمرضى الفصام (احتواء)، وجمعية الكشافة العربية السعودية ومفوضية رواد المجمعة، ولجنة التنمية في الدلم، وفريق معين التطوعي الصحي.

كما تم تكريم كل من الشعراء جزاء البقمي، وعدنان كريزم، والعبدالله الصيخان، وعدد من البارزين في العمل الاجتماعي، منهم المدرب والرائد الاجتماعي عبيد البرغش، والناشط والمستشار الأسري أحمد الخليف، ورجل الأعمال صالح الخليوي، إضافة إلى عدد من الإعلاميين، منهم الإعلامي الزميل أحمد بن قزان العسيري رئيس تحرير صحيفة برق، والإعلامي جيلاني الشمراني، وعدد من أبطال الهمم من ذوي الإعاقة، على رأسهم شيخ المعاقين عبدالله بن سعيد، ومدير البرامج في جمعية حركية ماجد السريع، والإعلامي يحيى الزهراني.

وشمل التكريم فهد الصلال الذي استضاف مائة حاج روسي في بلدته منطقة تمير شمال الرياض، وكان نموذجًا للعطاء وللمواطن السعودي النبيل الكريم.

وأُلقي في الحفل عدد من الكلمات والقصائد الوطنية، وجرى التحاور والنقاش لتفعيل بعض المبادرات الوطنية.. وكان حفلاً وطنيًّا مميزًا بفضل الله، ثم بجهود أعضاء الديوانية، وحضره عدد من الوجهاء ورواد المجتمع والإعلاميين، وعدد من مسؤولي التطوع.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
11:50 PM

بالصور.. "وقف ديوانية آل حسين التاريخية" يحتفي بفعالية متميزة باليوم الوطني

شملت برامج وطنية متنوعة أهمها تكريم جمعيات خيرية ورموز للعطاء المجتمعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّم "وقف ديوانية آل حسين التاريخية" فعالية متميزة برعاية الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للديوانية، في إطار الاحتفالات المستمرة في ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وشملت الفعالية برامج وطنية متنوعة، أهمها تكريم عدد كبير من الجمعيات الخيرية ورموز العطاء المجتمعي وأهل الإنجاز، ومنهم الفرسان الثلاثة الذين حصلوا على الميدالية البرونزية للمسابقة العالمية لرمي القوس من ظهور الخيول العربية، واستعرضوا مهاراتهم أثناء الفعالية.

وحرص الأمير فيصل بن سلطان، والمشرف العام على الديوانية المستشار عبدالعزيز بن سليمان الحسين، على تكريم عدد من الجمعيات والفرق التطوعية، منها الجمعية السعودية لمرضى الفصام (احتواء)، وجمعية الكشافة العربية السعودية ومفوضية رواد المجمعة، ولجنة التنمية في الدلم، وفريق معين التطوعي الصحي.

كما تم تكريم كل من الشعراء جزاء البقمي، وعدنان كريزم، والعبدالله الصيخان، وعدد من البارزين في العمل الاجتماعي، منهم المدرب والرائد الاجتماعي عبيد البرغش، والناشط والمستشار الأسري أحمد الخليف، ورجل الأعمال صالح الخليوي، إضافة إلى عدد من الإعلاميين، منهم الإعلامي الزميل أحمد بن قزان العسيري رئيس تحرير صحيفة برق، والإعلامي جيلاني الشمراني، وعدد من أبطال الهمم من ذوي الإعاقة، على رأسهم شيخ المعاقين عبدالله بن سعيد، ومدير البرامج في جمعية حركية ماجد السريع، والإعلامي يحيى الزهراني.

وشمل التكريم فهد الصلال الذي استضاف مائة حاج روسي في بلدته منطقة تمير شمال الرياض، وكان نموذجًا للعطاء وللمواطن السعودي النبيل الكريم.

وأُلقي في الحفل عدد من الكلمات والقصائد الوطنية، وجرى التحاور والنقاش لتفعيل بعض المبادرات الوطنية.. وكان حفلاً وطنيًّا مميزًا بفضل الله، ثم بجهود أعضاء الديوانية، وحضره عدد من الوجهاء ورواد المجتمع والإعلاميين، وعدد من مسؤولي التطوع.

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