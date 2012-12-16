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"حساب المواطن": بدء استقبال الاعتراضات على مبالغ الدفعة "49"

البرنامج يوضّح أن تقديم الطلبات متاح من خلال البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج "حساب المواطن"، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 49.

وأوضح البرنامج أن استقبال الاعتراضات متاح من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://ca.gov.sa.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 29 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 109 مليارات ريال منها 921 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": بدء استقبال الاعتراضات على مبالغ الدفعة "49"
سبق

أعلن برنامج "حساب المواطن"، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 49.

وأوضح البرنامج أن استقبال الاعتراضات متاح من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://ca.gov.sa.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 29 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 109 مليارات ريال منها 921 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
12:31 PM

"حساب المواطن": بدء استقبال الاعتراضات على مبالغ الدفعة "49"

البرنامج يوضّح أن تقديم الطلبات متاح من خلال البوابة الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن برنامج "حساب المواطن"، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 49.

وأوضح البرنامج أن استقبال الاعتراضات متاح من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://ca.gov.sa.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 29 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 109 مليارات ريال منها 921 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,585
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,784
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,477
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,417

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