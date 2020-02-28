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الفلبين تعلن تأييدها الإجراءات التي اتخذتها السعودية للحد من كورونا

في بيان لهيئة علماء المسلمين هناك

أعلنت هيئة علماء المسلمين بالفلبين تأييدها ودعمها للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد، ومنها التعليق المؤقت لإصدار تأشيرات العمرة والزيارة والسياحة.

وأكدت الهيئة في بيان لها تضامنها مع تلك الإجراءات، وقالت إنها تأتي حرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار المشاعر الدينية، وتحقيقًا للمصلحة العامة، وحفاظًا على الأرواح من مرض كورونا المنتشر في العالم.

كما أكد البيان أن القرار يتوافق مع السياسة الشرعية والمنهج النبوي الكريم في اتخاذ التدابير الوقائية من الأمراض المعدية، وفعل الأسباب المشروعة.. مشددة على تأييدها الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروسات والأمراض الفتاكة.

فيروس كورونا الجديد المملكة العربية السعودية الفلبين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفلبين تعلن تأييدها الإجراءات التي اتخذتها السعودية للحد من كورونا
سبق

أعلنت هيئة علماء المسلمين بالفلبين تأييدها ودعمها للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد، ومنها التعليق المؤقت لإصدار تأشيرات العمرة والزيارة والسياحة.

وأكدت الهيئة في بيان لها تضامنها مع تلك الإجراءات، وقالت إنها تأتي حرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار المشاعر الدينية، وتحقيقًا للمصلحة العامة، وحفاظًا على الأرواح من مرض كورونا المنتشر في العالم.

كما أكد البيان أن القرار يتوافق مع السياسة الشرعية والمنهج النبوي الكريم في اتخاذ التدابير الوقائية من الأمراض المعدية، وفعل الأسباب المشروعة.. مشددة على تأييدها الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروسات والأمراض الفتاكة.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
10:50 PM

الفلبين تعلن تأييدها الإجراءات التي اتخذتها السعودية للحد من كورونا

في بيان لهيئة علماء المسلمين هناك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة علماء المسلمين بالفلبين تأييدها ودعمها للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد، ومنها التعليق المؤقت لإصدار تأشيرات العمرة والزيارة والسياحة.

وأكدت الهيئة في بيان لها تضامنها مع تلك الإجراءات، وقالت إنها تأتي حرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار المشاعر الدينية، وتحقيقًا للمصلحة العامة، وحفاظًا على الأرواح من مرض كورونا المنتشر في العالم.

كما أكد البيان أن القرار يتوافق مع السياسة الشرعية والمنهج النبوي الكريم في اتخاذ التدابير الوقائية من الأمراض المعدية، وفعل الأسباب المشروعة.. مشددة على تأييدها الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروسات والأمراض الفتاكة.

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