بعد تعنيف رضيع "حضانة العيدابي".. "تعليم صبيا" يشكل لجنة تحقيق عاجلة

"الحازمي": الإدارة ستصدر بياناً إلحاقياً بالإجراءات النظامية التي سيتم اتخاذها

أكدت إدارة تعليم صبيا على لسان متحدثها الرسمي إبراهيم الحازمي لـ "سبق" أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فيما تعرض له رضيع من تعنيف بحضانة مدرسة خاصة تعمل بها والدته بالعيدابي.

وفي التفاصيل، قال "الحازمي": امتداداً للأهمية الكبرى التي توليها الدولة أيدها الله لحفظ حقوق الأطفال، وحيث كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة حماية حقوقهم، فقد كُرست الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز تلك الحقوق وحمايتهم.

وبناء على ما تم تداوله عبر قنوات الإعلام فقد وجه مدير تعليم صبيا بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة التعليم ومكتب تعليم العيدابي للتحقيق والوقوف على تفاصيل أكثر في القضية والرفع بالنتائج عاجلاً لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما يتم التوصل له.

وأضاف الحازمي: إن إدارة تعليم صبيا تقوم بالتنسيق حالياً مع الجهات الأمنية والجهات ذات الاختصاص، وستصدر ـ بمشيئة الله ـ بياناً إلحاقياً يتضمن الإجراءات النظامية التي سيتم اتخاذها وفقاً لنتائج التحقيق.

وفي غضون ذلك، شرعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متابعة قضية تعنيف رضيع بمحافظة العيدابي في تجاوب مع القضية بعدما نشرتها سبق صباح أمس وبدأت إجراءاتها النظامية تجاه القضية ومباشرة الحالة.

وكانت شرطة محافظة العيدابي قد باشرت، أمس الخميس، بلاغاً عن تعرض رضيع للتعنيف في حضانة بمقر عمل والدته بإحدى المدارس الخاصة بالمحافظة.

وكشف والد الرضيع لـ"سبق" أن ابنه كان مع والدته التي تعمل بمدرسة خاصة بمحافظة العيدابي وكان في الحضانة، وتعرض لتعنيف "مبرح" بقيت آثار دماء وجروح على وجهه من أثره، ولم نعرف المتسبب.

وتابع: "أبلغت شرطة العيدابي، وأحضرت تقريراً طبياً من المستشفى يكشف حجم ما تعرض له طفلي الرضيع البريء، وأنتظر نهاية الإجراءات وكشف المتسبب في تعنيف الطفل".