الدفاع المدني يباشر سقوط صاروخ أطلقته عناصر الميليشات الحوثية باتجاه جازان

نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 1439هـ سقوط صاروخ "كاتيوشا" أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، حيث تم نقله إلى المستشفى، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.