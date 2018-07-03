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الدفاع المدني يباشر سقوط صاروخ أطلقته عناصر الميليشات الحوثية باتجاه جازان

نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 1439هـ سقوط صاروخ "كاتيوشا" أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، حيث تم نقله إلى المستشفى، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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الدفاع المدني يباشر سقوط صاروخ أطلقته عناصر الميليشات الحوثية باتجاه جازان
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 1439هـ سقوط صاروخ "كاتيوشا" أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، حيث تم نقله إلى المستشفى، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:59 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
03:26 AM

الدفاع المدني يباشر سقوط صاروخ أطلقته عناصر الميليشات الحوثية باتجاه جازان

نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
5
14,528

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 1439هـ سقوط صاروخ "كاتيوشا" أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، حيث تم نقله إلى المستشفى، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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