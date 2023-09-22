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بعد المقطع المسيء للقبائل.. "محام": عقوبتها غرامة مالية والسجن 5 أعوام

قال إنه في حال كان مضطربًا نفسيًا يحال للجنة طبية مختصة لإعداد تقريرها الطبي

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، لـ"سبق"، أن إنتاج مقاطع الفيديو التي تحمل الإساءة والمساس بالآداب العامة وشريعتنا الإسلامية من سب وقذف وتشهير ونشرها عبر وسائل مواقع التواصل الحديثة، تعرض صاحبها للعقوبات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الفقرة الأولى للسجن بما لا يزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك بشكل عام.

وقال "أبو راشد": "في حال كان الشخص يعاني أي اضطرابات نفسية؛ ففي هذا الحال يحال إلى لجنة طبية مختصة لإعداد تقريرها الطبي، وهو ما يؤخذ به".

وكان مقطع فيديو متداول اثار حالة من الغضب بين أوساط المواطنين في جازان، وظهر من خلاله شخص يسيء لعددٍ من القبائل والأشخاص الاعتباريين بالمنطقة بألفاظ غير لائقة، حيث طالب المواطنون بمحاسبته.

وكشفت المصادر لـ"سبق" عن أن عددًا من المواطنين كانوا قد تقدموا أمس بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة بعد تداول المقطع الذي يحوي ألفاظًا خادشة خارجة عن الذوق العام.

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بعد المقطع المسيء للقبائل.. "محام": عقوبتها غرامة مالية والسجن 5 أعوام
سبق

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، لـ"سبق"، أن إنتاج مقاطع الفيديو التي تحمل الإساءة والمساس بالآداب العامة وشريعتنا الإسلامية من سب وقذف وتشهير ونشرها عبر وسائل مواقع التواصل الحديثة، تعرض صاحبها للعقوبات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الفقرة الأولى للسجن بما لا يزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك بشكل عام.

وقال "أبو راشد": "في حال كان الشخص يعاني أي اضطرابات نفسية؛ ففي هذا الحال يحال إلى لجنة طبية مختصة لإعداد تقريرها الطبي، وهو ما يؤخذ به".

وكان مقطع فيديو متداول اثار حالة من الغضب بين أوساط المواطنين في جازان، وظهر من خلاله شخص يسيء لعددٍ من القبائل والأشخاص الاعتباريين بالمنطقة بألفاظ غير لائقة، حيث طالب المواطنون بمحاسبته.

وكشفت المصادر لـ"سبق" عن أن عددًا من المواطنين كانوا قد تقدموا أمس بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة بعد تداول المقطع الذي يحوي ألفاظًا خادشة خارجة عن الذوق العام.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
01:09 AM

بعد المقطع المسيء للقبائل.. "محام": عقوبتها غرامة مالية والسجن 5 أعوام

قال إنه في حال كان مضطربًا نفسيًا يحال للجنة طبية مختصة لإعداد تقريرها الطبي

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
5
17,815

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، لـ"سبق"، أن إنتاج مقاطع الفيديو التي تحمل الإساءة والمساس بالآداب العامة وشريعتنا الإسلامية من سب وقذف وتشهير ونشرها عبر وسائل مواقع التواصل الحديثة، تعرض صاحبها للعقوبات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الفقرة الأولى للسجن بما لا يزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك بشكل عام.

وقال "أبو راشد": "في حال كان الشخص يعاني أي اضطرابات نفسية؛ ففي هذا الحال يحال إلى لجنة طبية مختصة لإعداد تقريرها الطبي، وهو ما يؤخذ به".

وكان مقطع فيديو متداول اثار حالة من الغضب بين أوساط المواطنين في جازان، وظهر من خلاله شخص يسيء لعددٍ من القبائل والأشخاص الاعتباريين بالمنطقة بألفاظ غير لائقة، حيث طالب المواطنون بمحاسبته.

وكشفت المصادر لـ"سبق" عن أن عددًا من المواطنين كانوا قد تقدموا أمس بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة بعد تداول المقطع الذي يحوي ألفاظًا خادشة خارجة عن الذوق العام.

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