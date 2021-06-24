النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد نجاته من استهداف مطار أبها.. "طيران" يحكي اللحظات الأولى للاعتداء الحوثي

تعرض لإصابة طفيفة.. وثمّن الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والأمنية

أنقذت العناية الإلهية المهندس على بن منصور طيران، من الموت؛ إثر الاعتداء الحوثي الغاشم على مطار أبها مساء أمس.

وقال "طيران": كنت أنتظر وصول زوجتي للمطار قادمة من مدينة الرياض، وبينما كنت في أحد المطاعم داخل المطار سقطت الطائرة الحوثية المسيرة بمواقف المطار المقابلة للمطعم، مما أدى لتهشم زجاجه، وأصبت في قدمي إصابة خفيفة ولله الحمد.

وأضاف: لم يكن بيني وبين المقيم الذي لفظ أنفاسه الأخيرة جراء الاعتداء السافر إلا أمتار، إذ كان أمام عيني، وشاهدت عدداً من المصابين الذين كانوا ينزفون دماً؛ جراء ما حدث من هذا الحوثي الجبان، الذي أصبح المدنيون الآمنون هدفاً له، وغادرت المطار لتصل زوجتي، وتقطع مسافة مشياً على الأقدام إثر إغلاق طريق المطار.

وقال: زوجتي قدِمت لتأدية واجب العزاء في جدتها التي انتقلت إلى رحمة الله أمس، عاشت لحظة من الرعب والخوف بعد معرفتها بما حدث بعد هبوط الطائرة المقلة لها وانقطاع الاتصال بي، بعد علمها بأني بانتظارها بأرض المطار؛ ظناً منها أنني قد لقيت حتفي.

وأشاد "طيران" بجهود جميع الأجهزة الأمنية والحكومية التي لم يفرق بين وصولها والحادث دقائق قليلة، لتقدّم الخدمات الإسعافية للمصابين، وتقوم بمساعدة الجميع وتطمينهم وتنظيم حركة السير.

وبيّن أن مواصلة الحوثي ما يقوم به من انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان باستهداف المدنيين، تحدّ واضح للأعراف الدولية وحماية لأرواح والممتلكات، ودليل على حالة الانهيار والضعف الذي يعيشه في ظل دنوّ أجله، بعد الهزائم المتواصلة التي يتجرع مرارتها، مختتماً: لن يزيدنا هذا إلا قوة، وكلنا فداء للوطن وقادته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد نجاته من استهداف مطار أبها.. "طيران" يحكي اللحظات الأولى للاعتداء الحوثي
سبق

أنقذت العناية الإلهية المهندس على بن منصور طيران، من الموت؛ إثر الاعتداء الحوثي الغاشم على مطار أبها مساء أمس.

وقال "طيران": كنت أنتظر وصول زوجتي للمطار قادمة من مدينة الرياض، وبينما كنت في أحد المطاعم داخل المطار سقطت الطائرة الحوثية المسيرة بمواقف المطار المقابلة للمطعم، مما أدى لتهشم زجاجه، وأصبت في قدمي إصابة خفيفة ولله الحمد.

وأضاف: لم يكن بيني وبين المقيم الذي لفظ أنفاسه الأخيرة جراء الاعتداء السافر إلا أمتار، إذ كان أمام عيني، وشاهدت عدداً من المصابين الذين كانوا ينزفون دماً؛ جراء ما حدث من هذا الحوثي الجبان، الذي أصبح المدنيون الآمنون هدفاً له، وغادرت المطار لتصل زوجتي، وتقطع مسافة مشياً على الأقدام إثر إغلاق طريق المطار.

وقال: زوجتي قدِمت لتأدية واجب العزاء في جدتها التي انتقلت إلى رحمة الله أمس، عاشت لحظة من الرعب والخوف بعد معرفتها بما حدث بعد هبوط الطائرة المقلة لها وانقطاع الاتصال بي، بعد علمها بأني بانتظارها بأرض المطار؛ ظناً منها أنني قد لقيت حتفي.

وأشاد "طيران" بجهود جميع الأجهزة الأمنية والحكومية التي لم يفرق بين وصولها والحادث دقائق قليلة، لتقدّم الخدمات الإسعافية للمصابين، وتقوم بمساعدة الجميع وتطمينهم وتنظيم حركة السير.

وبيّن أن مواصلة الحوثي ما يقوم به من انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان باستهداف المدنيين، تحدّ واضح للأعراف الدولية وحماية لأرواح والممتلكات، ودليل على حالة الانهيار والضعف الذي يعيشه في ظل دنوّ أجله، بعد الهزائم المتواصلة التي يتجرع مرارتها، مختتماً: لن يزيدنا هذا إلا قوة، وكلنا فداء للوطن وقادته.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
05:12 PM

بعد نجاته من استهداف مطار أبها.. "طيران" يحكي اللحظات الأولى للاعتداء الحوثي

تعرض لإصابة طفيفة.. وثمّن الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والأمنية

A A A
محمد طيران - الرياض
0
5,042

أنقذت العناية الإلهية المهندس على بن منصور طيران، من الموت؛ إثر الاعتداء الحوثي الغاشم على مطار أبها مساء أمس.

وقال "طيران": كنت أنتظر وصول زوجتي للمطار قادمة من مدينة الرياض، وبينما كنت في أحد المطاعم داخل المطار سقطت الطائرة الحوثية المسيرة بمواقف المطار المقابلة للمطعم، مما أدى لتهشم زجاجه، وأصبت في قدمي إصابة خفيفة ولله الحمد.

وأضاف: لم يكن بيني وبين المقيم الذي لفظ أنفاسه الأخيرة جراء الاعتداء السافر إلا أمتار، إذ كان أمام عيني، وشاهدت عدداً من المصابين الذين كانوا ينزفون دماً؛ جراء ما حدث من هذا الحوثي الجبان، الذي أصبح المدنيون الآمنون هدفاً له، وغادرت المطار لتصل زوجتي، وتقطع مسافة مشياً على الأقدام إثر إغلاق طريق المطار.

وقال: زوجتي قدِمت لتأدية واجب العزاء في جدتها التي انتقلت إلى رحمة الله أمس، عاشت لحظة من الرعب والخوف بعد معرفتها بما حدث بعد هبوط الطائرة المقلة لها وانقطاع الاتصال بي، بعد علمها بأني بانتظارها بأرض المطار؛ ظناً منها أنني قد لقيت حتفي.

وأشاد "طيران" بجهود جميع الأجهزة الأمنية والحكومية التي لم يفرق بين وصولها والحادث دقائق قليلة، لتقدّم الخدمات الإسعافية للمصابين، وتقوم بمساعدة الجميع وتطمينهم وتنظيم حركة السير.

وبيّن أن مواصلة الحوثي ما يقوم به من انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان باستهداف المدنيين، تحدّ واضح للأعراف الدولية وحماية لأرواح والممتلكات، ودليل على حالة الانهيار والضعف الذي يعيشه في ظل دنوّ أجله، بعد الهزائم المتواصلة التي يتجرع مرارتها، مختتماً: لن يزيدنا هذا إلا قوة، وكلنا فداء للوطن وقادته.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,170
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,022
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,621
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,920

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة