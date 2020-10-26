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الأولمبي السعودي يفتتح مشوار التصفيات بلقاء منتخب أوزباكستان

ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

ويحلّ "الأخضر" ضيفًا على منتخب أوزبكستان في تمام الثالثة مساءً بتوقيت أوزبكستان "الواحدة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب نادي باختاكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي باختاكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا.

من جانب آخر عبّر المدير الفني للأخضر تحت 23 عامًا "الوطني" سعد الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم، عن ثقته الكبيرة بلاعبي "الأخضر"، مبينًا أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية ويعرفون هدفهم بشكل جيد.

وأشار الشهري إلى سعيهم الكبير للظهور بالمظهر الأمثل وتحقيق العلامة الكاملة، بوجود اللاعبين المميزين معه في صفوف الفريق.

ودعا الشهري جماهير المنتخب للدعم والمساندة غير المستغربين، متمنيًا أن يحقق "الأخضر" الطموحات بالوصول إلى كأس آسيا وتحقيق نتائج إيجابية خلالها، والمضيّ قُدمًا نحو الهدف ذي المدى الأبعد، وهو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأولمبي السعودي يفتتح مشوار التصفيات بلقاء منتخب أوزباكستان
سبق

يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

ويحلّ "الأخضر" ضيفًا على منتخب أوزبكستان في تمام الثالثة مساءً بتوقيت أوزبكستان "الواحدة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب نادي باختاكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي باختاكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا.

من جانب آخر عبّر المدير الفني للأخضر تحت 23 عامًا "الوطني" سعد الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم، عن ثقته الكبيرة بلاعبي "الأخضر"، مبينًا أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية ويعرفون هدفهم بشكل جيد.

وأشار الشهري إلى سعيهم الكبير للظهور بالمظهر الأمثل وتحقيق العلامة الكاملة، بوجود اللاعبين المميزين معه في صفوف الفريق.

ودعا الشهري جماهير المنتخب للدعم والمساندة غير المستغربين، متمنيًا أن يحقق "الأخضر" الطموحات بالوصول إلى كأس آسيا وتحقيق نتائج إيجابية خلالها، والمضيّ قُدمًا نحو الهدف ذي المدى الأبعد، وهو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
06:23 PM

الأولمبي السعودي يفتتح مشوار التصفيات بلقاء منتخب أوزباكستان

ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

ويحلّ "الأخضر" ضيفًا على منتخب أوزبكستان في تمام الثالثة مساءً بتوقيت أوزبكستان "الواحدة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب نادي باختاكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي باختاكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا.

من جانب آخر عبّر المدير الفني للأخضر تحت 23 عامًا "الوطني" سعد الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم، عن ثقته الكبيرة بلاعبي "الأخضر"، مبينًا أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية ويعرفون هدفهم بشكل جيد.

وأشار الشهري إلى سعيهم الكبير للظهور بالمظهر الأمثل وتحقيق العلامة الكاملة، بوجود اللاعبين المميزين معه في صفوف الفريق.

ودعا الشهري جماهير المنتخب للدعم والمساندة غير المستغربين، متمنيًا أن يحقق "الأخضر" الطموحات بالوصول إلى كأس آسيا وتحقيق نتائج إيجابية خلالها، والمضيّ قُدمًا نحو الهدف ذي المدى الأبعد، وهو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

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