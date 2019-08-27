تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد-19
انخفض إلى 71.07 دولار للبرميل
سجّلت أسعار النفط، تراجعاً إثر تجدُّد المخاوف بشأن ارتفاع الاصابات بفيروس كوفيد-19.. فقد انخفض خام برنت 1.18 دولار بما يعادل 1.6 في المئة، إلى 71.07 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 94 سنتاً أو 1.4 في المئة، إلى 67.42 دولار للبرميل.
تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد-19
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-27
سجّلت أسعار النفط، تراجعاً إثر تجدُّد المخاوف بشأن ارتفاع الاصابات بفيروس كوفيد-19.. فقد انخفض خام برنت 1.18 دولار بما يعادل 1.6 في المئة، إلى 71.07 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 94 سنتاً أو 1.4 في المئة، إلى 67.42 دولار للبرميل.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
01:13 PM
تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد-19
انخفض إلى 71.07 دولار للبرميل
سجّلت أسعار النفط، تراجعاً إثر تجدُّد المخاوف بشأن ارتفاع الاصابات بفيروس كوفيد-19.. فقد انخفض خام برنت 1.18 دولار بما يعادل 1.6 في المئة، إلى 71.07 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 94 سنتاً أو 1.4 في المئة، إلى 67.42 دولار للبرميل.