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هيئة الأمر بالمعروف بنجران تختتم مشاركتها في اليوم الوطني

"القحطاني": تم تكليف العدد الكافي من الأعضاء الميدانيين بما يليق بهذه المناسبة

اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران مشاركته في فعاليات اليوم الوطني 90 وفق خطة ميدانية وتوعوية بنجاح؛ حيث تم تكليف العدد الكافي من الأعضاء الميدانيين .

وشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في أماكن الاحتفالات والأسواق والمتنزهات مع التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة نجران.

كما كثفت هيئة نجران الجانب التوعوي والوقائي من منتجات الرئاسة العامة مع توفر المصلى المتنقل في الأماكن العامة وبذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني أنه تم تكثيف الحضور الميداني والتوعوي خلال هذه المناسبة الوطنية للقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية بما يليق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة والغالية على نفوس الجميع .

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هيئة الأمر بالمعروف بنجران تختتم مشاركتها في اليوم الوطني
سبق

اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران مشاركته في فعاليات اليوم الوطني 90 وفق خطة ميدانية وتوعوية بنجاح؛ حيث تم تكليف العدد الكافي من الأعضاء الميدانيين .

وشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في أماكن الاحتفالات والأسواق والمتنزهات مع التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة نجران.

كما كثفت هيئة نجران الجانب التوعوي والوقائي من منتجات الرئاسة العامة مع توفر المصلى المتنقل في الأماكن العامة وبذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني أنه تم تكثيف الحضور الميداني والتوعوي خلال هذه المناسبة الوطنية للقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية بما يليق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة والغالية على نفوس الجميع .

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
05:18 PM

هيئة الأمر بالمعروف بنجران تختتم مشاركتها في اليوم الوطني

"القحطاني": تم تكليف العدد الكافي من الأعضاء الميدانيين بما يليق بهذه المناسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران مشاركته في فعاليات اليوم الوطني 90 وفق خطة ميدانية وتوعوية بنجاح؛ حيث تم تكليف العدد الكافي من الأعضاء الميدانيين .

وشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في أماكن الاحتفالات والأسواق والمتنزهات مع التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة نجران.

كما كثفت هيئة نجران الجانب التوعوي والوقائي من منتجات الرئاسة العامة مع توفر المصلى المتنقل في الأماكن العامة وبذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني أنه تم تكثيف الحضور الميداني والتوعوي خلال هذه المناسبة الوطنية للقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية بما يليق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة والغالية على نفوس الجميع .

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