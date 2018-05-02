"المدني" يكشف تفاصيل حريق مستشفى العارضة: تماس بالتمديدات الكهربائية.. ولا إصابات

عودة العمل بـ"الطوارئ" والتنويم.. واستمرار إغلاق قسم الأشعة

كشف المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني تفاصيل حادث حريق مستشفى العارضة بمنطقة جازان، موضحاً أنه تسبب في إخلاء الطوارئ والأشعة من جراء الحريق الذي اندلع بسبب التماس.

وتفصيلاً قال القحطاني: وردنا بلاغ عن حادث حريق بمستشفى العارضة العام، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة تقدر مساحتها ٥*٨ بالدور الأرضي بقسم الأشعة بالتمديدات الكهربائية وانتشار الدخان، حيث تم مباشرة الحادث من قبل الفرق، موضحاً أن سبب الحادث يعود لالتماس في التمديدات الكهربائية.



مشيراً إلى أنه تم إخلاء أقسام الطوارئ والأشعة والتنويم والعمل على تهوية الموقع، مبيناً أنه تم إعادة العمل في قسم الطوارئ والتنويم واستمرار إغلاق قسم الأشعة لحين عمل الصيانة اللازمة للتمديدات الكهربائية، مؤكداً أنه لم تسجل أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.