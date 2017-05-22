النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كبّد العالم خسائر بـ95 مليار دولار.. "الكمبيوتر الخبيث" معروض للبيع

من نوع "سامسونج" وتم عزله وتحديده كقطعة فنية في مزاد بمدينة نيويورك

كشفت تقارير تقنية أن حاسوباً محمولاً أصيب بستة فيروسات خبيثة، قبل سنتين، وكان نقطة انطلاق برامج ضارة حول العالم، بات معروضاً للبيع في مزاد علني، ومن المحتمل أن يصل سعره إلى مستوى قياسي.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية"، فإن الخبراء يرجحون أن يكون الحاسوب المصاب ببرامج خبيثة، قد كبّد العالم خسائر تناهز 95 مليار دولار.

والحاسوب من نوع "سامسونج إن سي 10"، وتصل سعته إلى 14 جيجابايت، أما حجمه فيبلغ 10.2 بوصات، وتم عزله منذ فترة، وهو غير متصل بالإنترنت؛ حتى لا ينتقل محتواه الخطير إلى الخارج.

وتم تحديد الحاسوب بمثابة قطعة فنية في مزاد علني بمدينة نيويورك، ووصل أعلى سعر مقترح حتى الآن إلى مليون و130 ألف دولار.

ويوضح المزاد أن من سيشتري الحاسوب المحمول عليه أن يعرف أن استخدامه ممنوع داخل الولايات المتحدة، بالنظر إلى قدرته على تشكيل خطر أمني.

ويضيف المزاد أن على من يشتري هذا الحاسوب المصاب أن يفعل ذلك، من باب اقتناء "القطع الفنية" أو لأجل أغراض أكاديمية.

ومن بين البرامج الخبيثة التي تسللت إلى الحاسب، فيروس "وانا كراي" الذي انتشر في أوروبا، خلال مايو 2017، وأثر بشكل كبير على أنظمة خدمة الصحة العمومية في بريطانيا، إضافة إلى مؤسسات كثيرة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
كبّد العالم خسائر بـ95 مليار دولار.. "الكمبيوتر الخبيث" معروض للبيع
سبق

كشفت تقارير تقنية أن حاسوباً محمولاً أصيب بستة فيروسات خبيثة، قبل سنتين، وكان نقطة انطلاق برامج ضارة حول العالم، بات معروضاً للبيع في مزاد علني، ومن المحتمل أن يصل سعره إلى مستوى قياسي.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية"، فإن الخبراء يرجحون أن يكون الحاسوب المصاب ببرامج خبيثة، قد كبّد العالم خسائر تناهز 95 مليار دولار.

والحاسوب من نوع "سامسونج إن سي 10"، وتصل سعته إلى 14 جيجابايت، أما حجمه فيبلغ 10.2 بوصات، وتم عزله منذ فترة، وهو غير متصل بالإنترنت؛ حتى لا ينتقل محتواه الخطير إلى الخارج.

وتم تحديد الحاسوب بمثابة قطعة فنية في مزاد علني بمدينة نيويورك، ووصل أعلى سعر مقترح حتى الآن إلى مليون و130 ألف دولار.

ويوضح المزاد أن من سيشتري الحاسوب المحمول عليه أن يعرف أن استخدامه ممنوع داخل الولايات المتحدة، بالنظر إلى قدرته على تشكيل خطر أمني.

ويضيف المزاد أن على من يشتري هذا الحاسوب المصاب أن يفعل ذلك، من باب اقتناء "القطع الفنية" أو لأجل أغراض أكاديمية.

ومن بين البرامج الخبيثة التي تسللت إلى الحاسب، فيروس "وانا كراي" الذي انتشر في أوروبا، خلال مايو 2017، وأثر بشكل كبير على أنظمة خدمة الصحة العمومية في بريطانيا، إضافة إلى مؤسسات كثيرة.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
11:41 AM

كبّد العالم خسائر بـ95 مليار دولار.. "الكمبيوتر الخبيث" معروض للبيع

من نوع "سامسونج" وتم عزله وتحديده كقطعة فنية في مزاد بمدينة نيويورك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
6,095

كشفت تقارير تقنية أن حاسوباً محمولاً أصيب بستة فيروسات خبيثة، قبل سنتين، وكان نقطة انطلاق برامج ضارة حول العالم، بات معروضاً للبيع في مزاد علني، ومن المحتمل أن يصل سعره إلى مستوى قياسي.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية"، فإن الخبراء يرجحون أن يكون الحاسوب المصاب ببرامج خبيثة، قد كبّد العالم خسائر تناهز 95 مليار دولار.

والحاسوب من نوع "سامسونج إن سي 10"، وتصل سعته إلى 14 جيجابايت، أما حجمه فيبلغ 10.2 بوصات، وتم عزله منذ فترة، وهو غير متصل بالإنترنت؛ حتى لا ينتقل محتواه الخطير إلى الخارج.

وتم تحديد الحاسوب بمثابة قطعة فنية في مزاد علني بمدينة نيويورك، ووصل أعلى سعر مقترح حتى الآن إلى مليون و130 ألف دولار.

ويوضح المزاد أن من سيشتري الحاسوب المحمول عليه أن يعرف أن استخدامه ممنوع داخل الولايات المتحدة، بالنظر إلى قدرته على تشكيل خطر أمني.

ويضيف المزاد أن على من يشتري هذا الحاسوب المصاب أن يفعل ذلك، من باب اقتناء "القطع الفنية" أو لأجل أغراض أكاديمية.

ومن بين البرامج الخبيثة التي تسللت إلى الحاسب، فيروس "وانا كراي" الذي انتشر في أوروبا، خلال مايو 2017، وأثر بشكل كبير على أنظمة خدمة الصحة العمومية في بريطانيا، إضافة إلى مؤسسات كثيرة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,681
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,663
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,088
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,262

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة