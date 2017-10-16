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"الأحمري" يتقلد رتبة رائد بالحرس الوطني

قلد قائد وحدة الطب العسكري الميداني بالقطاع الغربي المكلف، العقيد متعب بن مناحي ابن شفلوت، الرائد علي بن عوضه الأحمري، إلى رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

من جهته أعرب الرائد الأحمري عن بالغ شكره وامتنانه على هذه الثقة الكريمة، كما أكد أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه، وراجيًا من المولى -عز وجل- أن يكون عند حُسن ظن الجميع.

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"الأحمري" يتقلد رتبة رائد بالحرس الوطني
سبق

قلد قائد وحدة الطب العسكري الميداني بالقطاع الغربي المكلف، العقيد متعب بن مناحي ابن شفلوت، الرائد علي بن عوضه الأحمري، إلى رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

من جهته أعرب الرائد الأحمري عن بالغ شكره وامتنانه على هذه الثقة الكريمة، كما أكد أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه، وراجيًا من المولى -عز وجل- أن يكون عند حُسن ظن الجميع.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
05:56 PM

"الأحمري" يتقلد رتبة رائد بالحرس الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلد قائد وحدة الطب العسكري الميداني بالقطاع الغربي المكلف، العقيد متعب بن مناحي ابن شفلوت، الرائد علي بن عوضه الأحمري، إلى رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

من جهته أعرب الرائد الأحمري عن بالغ شكره وامتنانه على هذه الثقة الكريمة، كما أكد أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه، وراجيًا من المولى -عز وجل- أن يكون عند حُسن ظن الجميع.

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