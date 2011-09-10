أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَن هم أكبر من 35 عامًا من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.
"العمل": لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَنْ هم أكبر من 35 سنة من التوظيف في القطاع الخاص
أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَن هم أكبر من 35 عامًا من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.
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"العمل": لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَنْ هم أكبر من 35 سنة من التوظيف في القطاع الخاصعبدالله البرقاوي سبق 2019-09-09
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
11:18 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
12:43 AM
"العمل": لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَنْ هم أكبر من 35 سنة من التوظيف في القطاع الخاص
أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَن هم أكبر من 35 عامًا من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.
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