أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَن هم أكبر من 35 عامًا من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.

‫ "العمل": لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَنْ هم أكبر من 35 سنة من التوظيف في القطاع الخاص عبدالله البرقاوي سبق 2019-09-09 أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَن هم أكبر من 35 عامًا من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 11:18 PM

اخر تعديل 10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 12:43 AM

‫ "العمل": لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَنْ هم أكبر من 35 سنة من التوظيف في القطاع الخاص





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أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَن هم أكبر من 35 عامًا من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.