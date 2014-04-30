أمانة جدة عن "فيديو حرق مشروع شاب": هذا ما حدث بعد مغادرة مراقبي البلدية

قالت: الموقع الذي ظهر بالمقطع أرض حكومية متعدٍّ عليها سبقت إزالتها قبل شهرين

أوضحت أمانة جدة، في بيان لها، أشارت فيه إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد المواطنين قيام بلدية المليساء بحرق مشروعه الناشئ.

جاء في البيان: "تود أمانة محافظة جدة التأكيد على حرصها على دعم المشاريع الناشئة, من خلال تنظيم الباعة الجائلين؛ حيث تعد أول مَن أصدر تصاريح عربات الأطعمة في المملكة التي بلغ عددها حتى الآن 336 عربة؛ منها 33 للسيدات".

وتابعت: "أما بخصوص الموقع الذي ظهر في المقطع فهو عبارة عن أحد التعديات على أرض حكومية مكوّنة من خيام وصنادق خشبية وسبق أن تمّت إزالتها قبل نحو شهرين, ولكن عاود بعض المعتدين البناء المخالف، وبعد محاولة إزالة التعدّي للمرة الثانية صباح يوم الأربعاء الموافق 9 / 8 / 1439هـ، قامت مجموعة من المتعدين بالاعتراض على الإزالة ومقاومة موظفي الأمانة, وتمّ تأجيل الإزالة إلى اليوم الأحد الموافق 13 / 8 / 1439هـ، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية".

وأوضحت: "بعد مغادرة مراقبي بلدية المليساء الموقع بساعات عدة ورد بلاغ للعمليات عن وجود حريق، وتمّت مباشرة الحالة من الدفاع المدني ومندوب البلدية في الساعة ٢ ظهراً".

واختتمت الأمانة بيانها بالقول: "عليه تود أمانة محافظة جدة التأكيد على التزامها بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات للمخالفات البلدية, ودعمها للمشاريع الناشئة وفق تنظيم الباعة الجائلين".