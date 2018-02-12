النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للاجئين السوريين بمخيم الزعتري

من خلال الفريق الطبي التطوعي

يواصل الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الثالث على التوالي؛ مهمته التطوعية الرابعة في عيادات المركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، بالعاصمة الأردنية عمّان.

وعاين الفريق التطوعي العديد من الحالات المرضية المتنوعة، شملت 70 حالة في عيادة العظام، و68 حالة في عيادة الجلدية، و19 حالة في عيادة العلاج الطبيعي، و34 حالة في عيادات القلب، تم تقديم العلاج والاستشارات الطبية المناسبة لهم، كما استقبل قسم الطوارئ 77 حالة جرى التعامل معها فورًا.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة ستستمر لمدة أسبوع، يقدم خلالها الفريق التطوعي للمركز خدمات طبية وعلاجية متنوعة للاجئين؛ إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي وفقًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخيم الزعتري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للاجئين السوريين بمخيم الزعتري
سبق

يواصل الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الثالث على التوالي؛ مهمته التطوعية الرابعة في عيادات المركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، بالعاصمة الأردنية عمّان.

وعاين الفريق التطوعي العديد من الحالات المرضية المتنوعة، شملت 70 حالة في عيادة العظام، و68 حالة في عيادة الجلدية، و19 حالة في عيادة العلاج الطبيعي، و34 حالة في عيادات القلب، تم تقديم العلاج والاستشارات الطبية المناسبة لهم، كما استقبل قسم الطوارئ 77 حالة جرى التعامل معها فورًا.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة ستستمر لمدة أسبوع، يقدم خلالها الفريق التطوعي للمركز خدمات طبية وعلاجية متنوعة للاجئين؛ إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي وفقًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
06:04 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته للاجئين السوريين بمخيم الزعتري

من خلال الفريق الطبي التطوعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
191

يواصل الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الثالث على التوالي؛ مهمته التطوعية الرابعة في عيادات المركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، بالعاصمة الأردنية عمّان.

وعاين الفريق التطوعي العديد من الحالات المرضية المتنوعة، شملت 70 حالة في عيادة العظام، و68 حالة في عيادة الجلدية، و19 حالة في عيادة العلاج الطبيعي، و34 حالة في عيادات القلب، تم تقديم العلاج والاستشارات الطبية المناسبة لهم، كما استقبل قسم الطوارئ 77 حالة جرى التعامل معها فورًا.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة ستستمر لمدة أسبوع، يقدم خلالها الفريق التطوعي للمركز خدمات طبية وعلاجية متنوعة للاجئين؛ إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي وفقًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,401
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,188
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,654

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة