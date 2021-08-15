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البرلمان العربي يدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ بالستي

طالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الجرائم

أدان البرلمان العربي إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيًا تجاه مدينة نجران في استهداف ممنهج ومتعمد للمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، والتي اعترضته ودمرته بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وطالب البرلمان العربي في بيان اليوم، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية حاسمة ورادعة لوقف هذه الجرائم الإرهابية المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وتستهدف ضرب أمن واستقرار المملكة وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها والوقوف جانبها في صف واحد ضد من يحاول أن يطال من أمنها، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

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البرلمان العربي يدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ بالستي
سبق

أدان البرلمان العربي إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيًا تجاه مدينة نجران في استهداف ممنهج ومتعمد للمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، والتي اعترضته ودمرته بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وطالب البرلمان العربي في بيان اليوم، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية حاسمة ورادعة لوقف هذه الجرائم الإرهابية المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وتستهدف ضرب أمن واستقرار المملكة وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها والوقوف جانبها في صف واحد ضد من يحاول أن يطال من أمنها، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:21 PM

البرلمان العربي يدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ بالستي

طالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الجرائم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان البرلمان العربي إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيًا تجاه مدينة نجران في استهداف ممنهج ومتعمد للمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، والتي اعترضته ودمرته بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وطالب البرلمان العربي في بيان اليوم، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية حاسمة ورادعة لوقف هذه الجرائم الإرهابية المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وتستهدف ضرب أمن واستقرار المملكة وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها والوقوف جانبها في صف واحد ضد من يحاول أن يطال من أمنها، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

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