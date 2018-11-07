أمير حائل: المنطقة تفخر وتسعد بلقاء قائد الأمة الذي أجمع العالم على حنكته ونظرته الثاقبة

"فيصل بن فهد": الأهل والأرض فرحون بالتشرف بلقاء القائد الوالد وولي عهده

رحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه واسم أهالي المنطقة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في زيارتهما الميمونة لمنطقة حائل.

وأكد في تصريح بهذه المناسبة أن زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لمناطق المملكة ومنها منطقة حائل هي زيارة مباركة يلتقي بها أبناء شعبه الأوفياء الذين يبادلونهما الحب بالحب والوفاء بالوفاء في مشهد لا مثيل له إلا في هذا الوطن المعطاء وهذه القيادة الحكيمة وهذا الشعب الوفي.

وأشار إلى أن المنطقة تفخر اليوم وتسعد بلقاء كريم لقائد الأمة الذي أجمع العالم على حنكته ونظرته الثاقبة - حفظه الله -، وقال "ها هو اليوم يواصل خطواته المباركة وتتشرف منطقة حائل بزيارة كريمة يدشن خلالها مشاريع تنموية ويضع حجر الأساس لمشاريع جديدة تعود بالفائدة على الوطن والمنطقة وأهلها.

ولفت أمير منطقة حائل النظر إلى أن صور الوحدة القوية بين الشعب والقيادة تترجمها مشاعر أبناء الوطن العفوية، وهي رسالة مباشرة لكل من أراد استهداف وحدة الوطن وأمنه.

ورفع أمير منطقة حائل باسمه وباسم الأهالي أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذا الدعم السخي والرعاية الحانية والوقفة الداعمة لأبناء منطقة حائل ولأجيالها القادمة عبر تأسيس صلب لمرحلة تنموية شاملة وفق رؤية المملكة 2030، داعياً الله أن يحفظ ولاة الأمر وأن يديم على الوطن الأمن والرخاء والطمأنينة.

كما رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أسمى آيات الترحيب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة الزيارة الملكية الميمونة لمنطقة حائل.

وقال في تصريح صحفي "إن منطقة حائل بأرضها وأهلها تعبر عن فرحتها الكبرى بالتشرف بلقاء القائد الوالد وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - مؤكداً قوة اللحمة بين القيادة وأبنائها المواطنين في جميع المناطق".

ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية كريمة ودعم سخي لتنمية وتطوير مناطق المملكة كافة وفق رؤية المملكة 2030م ومنها منطقة حائل التي نالت نصيبها من المشاريع التنموية، ومنها تدشينه - حفظه الله- لعدد من مشاريع المنطقة وتفضله بوضع حجر الأساس لمشاريع أخرى.

وأبدى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن تفاؤله بمستقبل المنطقة في ظل توفيق الله ثم دعم القيادة الحكيمة ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واهتمام الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتكاتف أبناء المنطقة وحرصهم على العمل التكاملي الذي يحقق أهداف رؤية المملكة 2030م ويسهم في نجاح برامج التحول الوطني 2020، سائلاً الله أن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يشهدا مزيداً من المنجزات التنموية في مختلف مناطق المملكة.