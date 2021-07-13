النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الرياض تنهي الاعتماد الأولي لمخطط "الرياض جاردن"

بمساحة تجاوزت 3 ملايين متر مربع

أنهت أمانة منطقة الرياض، الاعتماد الأولي لمخطط "الرياض جاردن" لصالح شركة المزيني العقارية بمساحة تجاوزت ثلاثة "3" ملايين متر مربع، والواقع شرق مدينة الرياض شمال طريق الدمام بالقرب من مشروع مدينة المستقبل الذي تطوره الشركة.


وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة المزيني المهندس وسام دمياطي، عن شكره وتقديره لأمانة منطقة الرياض على الجهود الجليلة والدور بالغ الأهمية الذي لمسته الشركة من الأمانة لاعتماد المخطط خلال زمن قياسي، والذي يتوافق مع السرعة المطلوبة لتنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030، وهو الدور الذي كنا ولا نزال نلمسه في جميع تعاملاتنا مع أمانة منطقة الرياض، فلجهودهم المخلصة وافر التقدير.


وكان لتوجيهات الإدارة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة لتصريف السيول الدور الكبير في الاهتمام البالغ بالتضاريس الجغرافية والعمل على ديموغرافية المنطقة بالاستخدام الأمثل للخدمات بناء عليها.


وأضاف: "الشركة متجهة للتوسع في التطوير العقاري، ويأتي ذلك حرصًا على المساهمة في تنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة ودعم هدف الرؤية برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن".


كما أشار إلى أن الشركة تسعى للاستحواذ على عدة عقارات خام أخرى لتطويرها كمنتجات سكنية للمواطنين في الأيام القادمة تماشيًا مع التسارع المطلوب إنجازه لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030.

وينتظر أن تطور الشركة المخطط ليكون نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري عبر استخدام تقنيات متقدمة في تنفيذه ومراعاة أساليب البناء الحديثة.


يشار إلى أن شركة المزيني العقارية تمتلك خبرة تتجاوز 25 عاماً طورت خلالها ملايين الأمتار في عدة مناطق، كما تدير وتطور في الوقت الراهن عدداً من المشاريع أهمها بوابة الشرق ومدينة المستقبل في الرياض والجوهرة ريزيدنس في جدة، تنوعت الوحدات فيها ما بين فلل وشقق وأراضي، وتمتاز مشروعات شركة المزيني بتوظيف التقنيات الحديثة واعتماد الأساليب الحديثة في التطوير والبناء والالتزام بالفترات الزمنية المحددة في التعامل مع المستفيدين مما أوجد لها قاعة كبيرة من الثقة لدى المستفيدين والجهات ذات العلاقة بالإشراف والخدمات.

أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الرياض تنهي الاعتماد الأولي لمخطط "الرياض جاردن"
سبق

أنهت أمانة منطقة الرياض، الاعتماد الأولي لمخطط "الرياض جاردن" لصالح شركة المزيني العقارية بمساحة تجاوزت ثلاثة "3" ملايين متر مربع، والواقع شرق مدينة الرياض شمال طريق الدمام بالقرب من مشروع مدينة المستقبل الذي تطوره الشركة.


وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة المزيني المهندس وسام دمياطي، عن شكره وتقديره لأمانة منطقة الرياض على الجهود الجليلة والدور بالغ الأهمية الذي لمسته الشركة من الأمانة لاعتماد المخطط خلال زمن قياسي، والذي يتوافق مع السرعة المطلوبة لتنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030، وهو الدور الذي كنا ولا نزال نلمسه في جميع تعاملاتنا مع أمانة منطقة الرياض، فلجهودهم المخلصة وافر التقدير.


وكان لتوجيهات الإدارة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة لتصريف السيول الدور الكبير في الاهتمام البالغ بالتضاريس الجغرافية والعمل على ديموغرافية المنطقة بالاستخدام الأمثل للخدمات بناء عليها.


وأضاف: "الشركة متجهة للتوسع في التطوير العقاري، ويأتي ذلك حرصًا على المساهمة في تنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة ودعم هدف الرؤية برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن".


كما أشار إلى أن الشركة تسعى للاستحواذ على عدة عقارات خام أخرى لتطويرها كمنتجات سكنية للمواطنين في الأيام القادمة تماشيًا مع التسارع المطلوب إنجازه لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030.

وينتظر أن تطور الشركة المخطط ليكون نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري عبر استخدام تقنيات متقدمة في تنفيذه ومراعاة أساليب البناء الحديثة.


يشار إلى أن شركة المزيني العقارية تمتلك خبرة تتجاوز 25 عاماً طورت خلالها ملايين الأمتار في عدة مناطق، كما تدير وتطور في الوقت الراهن عدداً من المشاريع أهمها بوابة الشرق ومدينة المستقبل في الرياض والجوهرة ريزيدنس في جدة، تنوعت الوحدات فيها ما بين فلل وشقق وأراضي، وتمتاز مشروعات شركة المزيني بتوظيف التقنيات الحديثة واعتماد الأساليب الحديثة في التطوير والبناء والالتزام بالفترات الزمنية المحددة في التعامل مع المستفيدين مما أوجد لها قاعة كبيرة من الثقة لدى المستفيدين والجهات ذات العلاقة بالإشراف والخدمات.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
09:39 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:18 AM

أمانة الرياض تنهي الاعتماد الأولي لمخطط "الرياض جاردن"

بمساحة تجاوزت 3 ملايين متر مربع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,653

أنهت أمانة منطقة الرياض، الاعتماد الأولي لمخطط "الرياض جاردن" لصالح شركة المزيني العقارية بمساحة تجاوزت ثلاثة "3" ملايين متر مربع، والواقع شرق مدينة الرياض شمال طريق الدمام بالقرب من مشروع مدينة المستقبل الذي تطوره الشركة.


وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة المزيني المهندس وسام دمياطي، عن شكره وتقديره لأمانة منطقة الرياض على الجهود الجليلة والدور بالغ الأهمية الذي لمسته الشركة من الأمانة لاعتماد المخطط خلال زمن قياسي، والذي يتوافق مع السرعة المطلوبة لتنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030، وهو الدور الذي كنا ولا نزال نلمسه في جميع تعاملاتنا مع أمانة منطقة الرياض، فلجهودهم المخلصة وافر التقدير.


وكان لتوجيهات الإدارة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة لتصريف السيول الدور الكبير في الاهتمام البالغ بالتضاريس الجغرافية والعمل على ديموغرافية المنطقة بالاستخدام الأمثل للخدمات بناء عليها.


وأضاف: "الشركة متجهة للتوسع في التطوير العقاري، ويأتي ذلك حرصًا على المساهمة في تنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة ودعم هدف الرؤية برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن".


كما أشار إلى أن الشركة تسعى للاستحواذ على عدة عقارات خام أخرى لتطويرها كمنتجات سكنية للمواطنين في الأيام القادمة تماشيًا مع التسارع المطلوب إنجازه لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030.

وينتظر أن تطور الشركة المخطط ليكون نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري عبر استخدام تقنيات متقدمة في تنفيذه ومراعاة أساليب البناء الحديثة.


يشار إلى أن شركة المزيني العقارية تمتلك خبرة تتجاوز 25 عاماً طورت خلالها ملايين الأمتار في عدة مناطق، كما تدير وتطور في الوقت الراهن عدداً من المشاريع أهمها بوابة الشرق ومدينة المستقبل في الرياض والجوهرة ريزيدنس في جدة، تنوعت الوحدات فيها ما بين فلل وشقق وأراضي، وتمتاز مشروعات شركة المزيني بتوظيف التقنيات الحديثة واعتماد الأساليب الحديثة في التطوير والبناء والالتزام بالفترات الزمنية المحددة في التعامل مع المستفيدين مما أوجد لها قاعة كبيرة من الثقة لدى المستفيدين والجهات ذات العلاقة بالإشراف والخدمات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,857
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,042
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,395
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,814

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة