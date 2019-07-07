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"الإرياني": الحوثيون حولوا الكشافة إلى مصيدة لتجنيد الأطفال

لفت إلى أن الميليشيا تعبِّئهم بالأفكار الإرهابية

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم (الأحد)، من تحويل ‎ميليشيا الحوثي الانقلابية الحركةَ الكشفية في مناطق سيطرتها إلى مصيدةٍ لاستقطاب الأطفال وغسل أدمغتهم ودفعهم لجبهات القتال.

وأفاد "الإرياني" لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن الميليشيا تستقطب أشبال وفتيان الحركة الكشفية في مناطق سيطرتها، وكلهم من الأطفال لمعسكراتها تحت غطاء المراكز الصيفية، وتلزمهم بإلصاق شعارات الكراهية والموت للآخر في زيهم الكشفي، بينما شعار الحركة الكشفية هو مساعدة الآخرين والعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وطالب الوزير اليمني المنظمة الكشفية العربية والدولية وجمعيات الكشافة والمرشدات بالعالم؛ بإدانة هذه الجرائم والضغط لوقف استغلال الميليشيا للكشافة في مناطق سيطرتها.

وبيَّن أن الكشافة حركة تربوية عالمية غير سياسية هدفها تنمية قدرات الشباب.

ولفت "الإرياني" إلى أن ‎الميليشيا الحوثية تعبئ الشباب عبر الكشافة بالأفكار الإرهابية المتطرفة، وتحولهم إلى أدوات للقتل ونشر الفوضى والعنف والتخريب، وترسلهم وقودًا لمعارك عبثية، وهي جرائم تُضاف لسلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق أطفال اليمن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الإرياني": الحوثيون حولوا الكشافة إلى مصيدة لتجنيد الأطفال
سبق

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم (الأحد)، من تحويل ‎ميليشيا الحوثي الانقلابية الحركةَ الكشفية في مناطق سيطرتها إلى مصيدةٍ لاستقطاب الأطفال وغسل أدمغتهم ودفعهم لجبهات القتال.

وأفاد "الإرياني" لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن الميليشيا تستقطب أشبال وفتيان الحركة الكشفية في مناطق سيطرتها، وكلهم من الأطفال لمعسكراتها تحت غطاء المراكز الصيفية، وتلزمهم بإلصاق شعارات الكراهية والموت للآخر في زيهم الكشفي، بينما شعار الحركة الكشفية هو مساعدة الآخرين والعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وطالب الوزير اليمني المنظمة الكشفية العربية والدولية وجمعيات الكشافة والمرشدات بالعالم؛ بإدانة هذه الجرائم والضغط لوقف استغلال الميليشيا للكشافة في مناطق سيطرتها.

وبيَّن أن الكشافة حركة تربوية عالمية غير سياسية هدفها تنمية قدرات الشباب.

ولفت "الإرياني" إلى أن ‎الميليشيا الحوثية تعبئ الشباب عبر الكشافة بالأفكار الإرهابية المتطرفة، وتحولهم إلى أدوات للقتل ونشر الفوضى والعنف والتخريب، وترسلهم وقودًا لمعارك عبثية، وهي جرائم تُضاف لسلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق أطفال اليمن.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
08:49 PM

"الإرياني": الحوثيون حولوا الكشافة إلى مصيدة لتجنيد الأطفال

لفت إلى أن الميليشيا تعبِّئهم بالأفكار الإرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم (الأحد)، من تحويل ‎ميليشيا الحوثي الانقلابية الحركةَ الكشفية في مناطق سيطرتها إلى مصيدةٍ لاستقطاب الأطفال وغسل أدمغتهم ودفعهم لجبهات القتال.

وأفاد "الإرياني" لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن الميليشيا تستقطب أشبال وفتيان الحركة الكشفية في مناطق سيطرتها، وكلهم من الأطفال لمعسكراتها تحت غطاء المراكز الصيفية، وتلزمهم بإلصاق شعارات الكراهية والموت للآخر في زيهم الكشفي، بينما شعار الحركة الكشفية هو مساعدة الآخرين والعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وطالب الوزير اليمني المنظمة الكشفية العربية والدولية وجمعيات الكشافة والمرشدات بالعالم؛ بإدانة هذه الجرائم والضغط لوقف استغلال الميليشيا للكشافة في مناطق سيطرتها.

وبيَّن أن الكشافة حركة تربوية عالمية غير سياسية هدفها تنمية قدرات الشباب.

ولفت "الإرياني" إلى أن ‎الميليشيا الحوثية تعبئ الشباب عبر الكشافة بالأفكار الإرهابية المتطرفة، وتحولهم إلى أدوات للقتل ونشر الفوضى والعنف والتخريب، وترسلهم وقودًا لمعارك عبثية، وهي جرائم تُضاف لسلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق أطفال اليمن.

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