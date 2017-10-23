"سدايا" تحتفي بتخريج 900 من شباب وشابات الوطن في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

احتفلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم بتخريج أولى دفعات معسكر علوم البيانات الحضوري الافتراضي الذي أُطلق في شهر يوليو الماضي، ممثلة بخمسة وثلاثين خريجًا وخريجة؛ وذلك في إطار تحقيق الهدف الأساسي لمبادرة (أكاديمية سدايا) بتخريج أكثر من 900 متخصص من شباب وشابات الوطن في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري. وجرت مراسم الاحتفال بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وعدد من أصحاب المعالي وسفراء الدول الصديقة. كما شهدت المناسبة إعلان تأهيل (20) فريقًا لمرحلة المعسكر التدريبي للمسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي) في نسختها الثانية، التي ستتضمن العديد من ورش العمل والجلسات التدريبية الرامية إلى رفع مهاراتهم، وإتاحة فرص لهم لإنجاز النسخ النهائية من أعمالهم الفنية لاختيار أفضل (20) عملاً فنيًّا، يترشح منها ثلاثة أعمال للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى نصف مليون ريال. وتأتي المسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي) بوصفها إحدى المبادرات الإضافية الأساسية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تشهد تجمع المهتمين بالموسيقى، والفن التفاعلي، والرسم، وفن المجسمات، مع خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي، للتنافس وابتكار أفضل الأعمال الفنية وفق المسارات المحددة في المسابقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وحظيت هذه النسخة باهتمام كبير، ومشاركة عالمية؛ إذ بلغ عدد المتقدمين 8400 فنانًا ومبرمجًا، يمثلون 69 دولة. وقد اختير 500 مرشح يمثلون 164 فريقًا. من جانبه، هنأ الدكتور الغامدي خريجي معسكر علوم البيانات والمتأهلين للمرحلة الثانية من المسابقة العالمية لآرتاثون الذكاء الاصطناعي، مشيدًا بجهودهم المبذولة والحثيثة خلال فترة المعسكر التي جاءت انعكاسًا لحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من البرامج المقدمة لهم من أجل تطوير مهاراتهم، وإبراز إبداعاتهم الابتكارية في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. وأكد أن تطوير الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي يُعد إحدى الأولويات المتصدرة التي تعمل عليها (سدايا)، وتحظى بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، حرصًا منه على دعم هذا القطاع الحيوي بالكفاءات المتميزة التي من شأنها دعم مسيرة التنمية الوطنية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتُعدُّ تجربة معسكر علوم البيانات شاملة للتعلم المبني على مشاريع ومهمات وتحديات، تضمن تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه لهم في تلك المجالات من قِبل خبراء محليين ودوليين. كما أسهم تطوير النسخة الثانية من المسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي)، من خلال إضافة مسارات متنوعة، في توسيع دائرة القبول؛ ما مكَّن المبدعين من إبراز قدراتهم الفنية، وابتكار أعمال فنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك بشراكتها المميزة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ومعهد مسك للفنون، بإسهام شركة الاتصالات السعودية، ورعايتها حفل خريجي معسكر علوم البيانات والمتأهلين للمرحلة الثانية من المسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي).

"سدايا" تحتفي بتخريج 900 من شباب وشابات الوطن في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-22 احتفلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم بتخريج أولى دفعات معسكر علوم البيانات الحضوري الافتراضي الذي أُطلق في شهر يوليو الماضي، ممثلة بخمسة وثلاثين خريجًا وخريجة؛ وذلك في إطار تحقيق الهدف الأساسي لمبادرة (أكاديمية سدايا) بتخريج أكثر من 900 متخصص من شباب وشابات الوطن في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري.



وجرت مراسم الاحتفال بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وعدد من أصحاب المعالي وسفراء الدول الصديقة.



كما شهدت المناسبة إعلان تأهيل (20) فريقًا لمرحلة المعسكر التدريبي للمسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي) في نسختها الثانية، التي ستتضمن العديد من ورش العمل والجلسات التدريبية الرامية إلى رفع مهاراتهم، وإتاحة فرص لهم لإنجاز النسخ النهائية من أعمالهم الفنية لاختيار أفضل (20) عملاً فنيًّا، يترشح منها ثلاثة أعمال للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى نصف مليون ريال.



وتأتي المسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي) بوصفها إحدى المبادرات الإضافية الأساسية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تشهد تجمع المهتمين بالموسيقى، والفن التفاعلي، والرسم، وفن المجسمات، مع خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي، للتنافس وابتكار أفضل الأعمال الفنية وفق المسارات المحددة في المسابقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وحظيت هذه النسخة باهتمام كبير، ومشاركة عالمية؛ إذ بلغ عدد المتقدمين 8400 فنانًا ومبرمجًا، يمثلون 69 دولة. وقد اختير 500 مرشح يمثلون 164 فريقًا.



من جانبه، هنأ الدكتور الغامدي خريجي معسكر علوم البيانات والمتأهلين للمرحلة الثانية من المسابقة العالمية لآرتاثون الذكاء الاصطناعي، مشيدًا بجهودهم المبذولة والحثيثة خلال فترة المعسكر التي جاءت انعكاسًا لحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من البرامج المقدمة لهم من أجل تطوير مهاراتهم، وإبراز إبداعاتهم الابتكارية في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.



وأكد أن تطوير الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي يُعد إحدى الأولويات المتصدرة التي تعمل عليها (سدايا)، وتحظى بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، حرصًا منه على دعم هذا القطاع الحيوي بالكفاءات المتميزة التي من شأنها دعم مسيرة التنمية الوطنية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



وتُعدُّ تجربة معسكر علوم البيانات شاملة للتعلم المبني على مشاريع ومهمات وتحديات، تضمن تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه لهم في تلك المجالات من قِبل خبراء محليين ودوليين. كما أسهم تطوير النسخة الثانية من المسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي)، من خلال إضافة مسارات متنوعة، في توسيع دائرة القبول؛ ما مكَّن المبدعين من إبراز قدراتهم الفنية، وابتكار أعمال فنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك بشراكتها المميزة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ومعهد مسك للفنون، بإسهام شركة الاتصالات السعودية، ورعايتها حفل خريجي معسكر علوم البيانات والمتأهلين للمرحلة الثانية من المسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي).

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443 10:43 PM

"سدايا" تحتفي بتخريج 900 من شباب وشابات الوطن في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي تأهل 20 فريقًا للمرحلة الثانية "آرتاثون الذكاء الاصطناعي" بحضور الوزير "السواحة"





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احتفلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم بتخريج أولى دفعات معسكر علوم البيانات الحضوري الافتراضي الذي أُطلق في شهر يوليو الماضي، ممثلة بخمسة وثلاثين خريجًا وخريجة؛ وذلك في إطار تحقيق الهدف الأساسي لمبادرة (أكاديمية سدايا) بتخريج أكثر من 900 متخصص من شباب وشابات الوطن في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري.



وجرت مراسم الاحتفال بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وعدد من أصحاب المعالي وسفراء الدول الصديقة.



كما شهدت المناسبة إعلان تأهيل (20) فريقًا لمرحلة المعسكر التدريبي للمسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي) في نسختها الثانية، التي ستتضمن العديد من ورش العمل والجلسات التدريبية الرامية إلى رفع مهاراتهم، وإتاحة فرص لهم لإنجاز النسخ النهائية من أعمالهم الفنية لاختيار أفضل (20) عملاً فنيًّا، يترشح منها ثلاثة أعمال للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى نصف مليون ريال.



وتأتي المسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي) بوصفها إحدى المبادرات الإضافية الأساسية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تشهد تجمع المهتمين بالموسيقى، والفن التفاعلي، والرسم، وفن المجسمات، مع خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي، للتنافس وابتكار أفضل الأعمال الفنية وفق المسارات المحددة في المسابقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وحظيت هذه النسخة باهتمام كبير، ومشاركة عالمية؛ إذ بلغ عدد المتقدمين 8400 فنانًا ومبرمجًا، يمثلون 69 دولة. وقد اختير 500 مرشح يمثلون 164 فريقًا.



من جانبه، هنأ الدكتور الغامدي خريجي معسكر علوم البيانات والمتأهلين للمرحلة الثانية من المسابقة العالمية لآرتاثون الذكاء الاصطناعي، مشيدًا بجهودهم المبذولة والحثيثة خلال فترة المعسكر التي جاءت انعكاسًا لحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من البرامج المقدمة لهم من أجل تطوير مهاراتهم، وإبراز إبداعاتهم الابتكارية في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.



وأكد أن تطوير الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي يُعد إحدى الأولويات المتصدرة التي تعمل عليها (سدايا)، وتحظى بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، حرصًا منه على دعم هذا القطاع الحيوي بالكفاءات المتميزة التي من شأنها دعم مسيرة التنمية الوطنية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



وتُعدُّ تجربة معسكر علوم البيانات شاملة للتعلم المبني على مشاريع ومهمات وتحديات، تضمن تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه لهم في تلك المجالات من قِبل خبراء محليين ودوليين. كما أسهم تطوير النسخة الثانية من المسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي)، من خلال إضافة مسارات متنوعة، في توسيع دائرة القبول؛ ما مكَّن المبدعين من إبراز قدراتهم الفنية، وابتكار أعمال فنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك بشراكتها المميزة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ومعهد مسك للفنون، بإسهام شركة الاتصالات السعودية، ورعايتها حفل خريجي معسكر علوم البيانات والمتأهلين للمرحلة الثانية من المسابقة العالمية (آرتاثون الذكاء الاصطناعي).