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"الأرصاد" تصدر تقرير صيف 2020: ارتفاع بدرجات الحرارة.. وهذه حالات التطرف

احتمالية هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي الموسمي على كل من جازان وعسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقرير توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الصيف لهذا العام 1441هـ.

وأفاد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، بأن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو 2020م وينتهي في 31 أغسطس 2020م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف 20 يونيو وينتهي 22 سبتمبر 2020م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1441 هـ على المملكة -بمشيئة الله- إلى ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية، وذلك على أغلب أرجاء المملكة بمقدار زيادة تصل إلى نصف درجة (+0.5) ويتوقع أعلى ارتفاع على شمال وشمال غرب المملكة بزيادة تصل إلى درجة (+1.0)، فيما تظل الأجزاء الجنوبية الشرقية حول المعدل، فيما يتوقع ألا يوجد أي تغير في المعدل لدرجة حرارة سطح البحر خلال شهرَي يونيو ويوليو، بينما يتوقع تغير إيجابي (ارتفاع بدرجة الحرارة) في شهر أغسطس على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر والجزء الغربي من الخليج العربي الذي يصل إلى نصف درجة (+0.5)، ويتوقع ارتفاع بأعلى من المعدل كل من خليج عدن وبحر العرب يصل أقصاه إلى درجة ونصف (+1.5) وذلك خلال موسم فصل الصيف.

وأضاف الدكتور أيمن، أن توقعات الأمطار تشير خلال فصل الصيف لهذا العام -بمشيئة الله تعالى- إلى احتمالية هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي الموسمي على كل من منطقة جازان، ومنطقة عسير، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران، فيما يتوقع أن تكون الأمطار حول المعدل على باقي مناطق المملكة.

ونبّه الدكتور أيمن من احتمالية وجود بعض الحالات المتطرفة مثل موجات الحر أو الأمطار الغزيرة، علماً بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تقوم برصد عناصر الطقس ونشرها بشكل آني على مدار الساعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأرصاد أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تصدر تقرير صيف 2020: ارتفاع بدرجات الحرارة.. وهذه حالات التطرف
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقرير توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الصيف لهذا العام 1441هـ.

وأفاد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، بأن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو 2020م وينتهي في 31 أغسطس 2020م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف 20 يونيو وينتهي 22 سبتمبر 2020م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1441 هـ على المملكة -بمشيئة الله- إلى ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية، وذلك على أغلب أرجاء المملكة بمقدار زيادة تصل إلى نصف درجة (+0.5) ويتوقع أعلى ارتفاع على شمال وشمال غرب المملكة بزيادة تصل إلى درجة (+1.0)، فيما تظل الأجزاء الجنوبية الشرقية حول المعدل، فيما يتوقع ألا يوجد أي تغير في المعدل لدرجة حرارة سطح البحر خلال شهرَي يونيو ويوليو، بينما يتوقع تغير إيجابي (ارتفاع بدرجة الحرارة) في شهر أغسطس على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر والجزء الغربي من الخليج العربي الذي يصل إلى نصف درجة (+0.5)، ويتوقع ارتفاع بأعلى من المعدل كل من خليج عدن وبحر العرب يصل أقصاه إلى درجة ونصف (+1.5) وذلك خلال موسم فصل الصيف.

وأضاف الدكتور أيمن، أن توقعات الأمطار تشير خلال فصل الصيف لهذا العام -بمشيئة الله تعالى- إلى احتمالية هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي الموسمي على كل من منطقة جازان، ومنطقة عسير، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران، فيما يتوقع أن تكون الأمطار حول المعدل على باقي مناطق المملكة.

ونبّه الدكتور أيمن من احتمالية وجود بعض الحالات المتطرفة مثل موجات الحر أو الأمطار الغزيرة، علماً بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تقوم برصد عناصر الطقس ونشرها بشكل آني على مدار الساعة.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
11:54 AM

"الأرصاد" تصدر تقرير صيف 2020: ارتفاع بدرجات الحرارة.. وهذه حالات التطرف

احتمالية هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي الموسمي على كل من جازان وعسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقرير توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الصيف لهذا العام 1441هـ.

وأفاد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، بأن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو 2020م وينتهي في 31 أغسطس 2020م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف 20 يونيو وينتهي 22 سبتمبر 2020م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1441 هـ على المملكة -بمشيئة الله- إلى ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية، وذلك على أغلب أرجاء المملكة بمقدار زيادة تصل إلى نصف درجة (+0.5) ويتوقع أعلى ارتفاع على شمال وشمال غرب المملكة بزيادة تصل إلى درجة (+1.0)، فيما تظل الأجزاء الجنوبية الشرقية حول المعدل، فيما يتوقع ألا يوجد أي تغير في المعدل لدرجة حرارة سطح البحر خلال شهرَي يونيو ويوليو، بينما يتوقع تغير إيجابي (ارتفاع بدرجة الحرارة) في شهر أغسطس على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر والجزء الغربي من الخليج العربي الذي يصل إلى نصف درجة (+0.5)، ويتوقع ارتفاع بأعلى من المعدل كل من خليج عدن وبحر العرب يصل أقصاه إلى درجة ونصف (+1.5) وذلك خلال موسم فصل الصيف.

وأضاف الدكتور أيمن، أن توقعات الأمطار تشير خلال فصل الصيف لهذا العام -بمشيئة الله تعالى- إلى احتمالية هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي الموسمي على كل من منطقة جازان، ومنطقة عسير، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران، فيما يتوقع أن تكون الأمطار حول المعدل على باقي مناطق المملكة.

ونبّه الدكتور أيمن من احتمالية وجود بعض الحالات المتطرفة مثل موجات الحر أو الأمطار الغزيرة، علماً بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تقوم برصد عناصر الطقس ونشرها بشكل آني على مدار الساعة.

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