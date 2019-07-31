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الوحدة والفيصلي يكسبان مباراتيهما الودية

كسب فريق الوحدة الأول لكرة القدم لقاءه الودي أمام فريق Drava Ptuj السلوفيني بأربعة أهداف مقابل لا شيء سجلها الفرنسي يوسف نياكاتي "هاتريك" وإيمري كولاك "هدف" .


وظهر الفريق بمستوى مميز خلال اللقاء وطبق الكرواتي ماريو العديد من الجمل التكتيكية خلال شوطي اللقاء.

فيما حقق فريق الفيصلي فوزًا على فرزدين الكرواتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الودي الذي جرى بينهما الأربعاء ضمن معسكر الفيصلي المقام حاليًا في سلوفينيا.

سجل ثلاثية الفيصلي كل من ويليام اوليفيرا، لويس قوستافو وعوض خريص.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الوحدة والفيصلي يكسبان مباراتيهما الودية
سبق

كسب فريق الوحدة الأول لكرة القدم لقاءه الودي أمام فريق Drava Ptuj السلوفيني بأربعة أهداف مقابل لا شيء سجلها الفرنسي يوسف نياكاتي "هاتريك" وإيمري كولاك "هدف" .


وظهر الفريق بمستوى مميز خلال اللقاء وطبق الكرواتي ماريو العديد من الجمل التكتيكية خلال شوطي اللقاء.

فيما حقق فريق الفيصلي فوزًا على فرزدين الكرواتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الودي الذي جرى بينهما الأربعاء ضمن معسكر الفيصلي المقام حاليًا في سلوفينيا.

سجل ثلاثية الفيصلي كل من ويليام اوليفيرا، لويس قوستافو وعوض خريص.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
10:18 PM

الوحدة والفيصلي يكسبان مباراتيهما الودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب فريق الوحدة الأول لكرة القدم لقاءه الودي أمام فريق Drava Ptuj السلوفيني بأربعة أهداف مقابل لا شيء سجلها الفرنسي يوسف نياكاتي "هاتريك" وإيمري كولاك "هدف" .


وظهر الفريق بمستوى مميز خلال اللقاء وطبق الكرواتي ماريو العديد من الجمل التكتيكية خلال شوطي اللقاء.

فيما حقق فريق الفيصلي فوزًا على فرزدين الكرواتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الودي الذي جرى بينهما الأربعاء ضمن معسكر الفيصلي المقام حاليًا في سلوفينيا.

سجل ثلاثية الفيصلي كل من ويليام اوليفيرا، لويس قوستافو وعوض خريص.

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