الوحدة والفيصلي يكسبان مباراتيهما الودية

كسب فريق الوحدة الأول لكرة القدم لقاءه الودي أمام فريق Drava Ptuj السلوفيني بأربعة أهداف مقابل لا شيء سجلها الفرنسي يوسف نياكاتي "هاتريك" وإيمري كولاك "هدف" .



وظهر الفريق بمستوى مميز خلال اللقاء وطبق الكرواتي ماريو العديد من الجمل التكتيكية خلال شوطي اللقاء.

فيما حقق فريق الفيصلي فوزًا على فرزدين الكرواتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الودي الذي جرى بينهما الأربعاء ضمن معسكر الفيصلي المقام حاليًا في سلوفينيا.

سجل ثلاثية الفيصلي كل من ويليام اوليفيرا، لويس قوستافو وعوض خريص.