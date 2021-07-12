مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد

خطوة تدعم أهداف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزز قطاع السياحة والترفيه بالمملكة

أعلنت مجموعة "سيرا"، المزوّد الأكثر خبرة وتطورًا وتنوعًا لخدمات السفر في الشرق الأوسط، اختيارها لتكون موزع التذاكر الحصري في المملكة العربية السعودية لمباريات مانشستر يونايتد لكرة القدم في ملعب "أولد ترافورد" ومقدم خدمات السفر للمشجعين.

الاتفاقية الموقعة مع مجموعة "سيرا" الشركة الأم لـ "سبورتس بريك"، المزوّد الرسمي لخدمات سفر مشجعي نادي مانشستر يونايتد، ستمكّن عشاق رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية من شراء تذاكر المباريات دون أيّ عناء، وتشجيع النادي الإنجليزي العريق الذي يتمتع بشعبية واسعة في المنطقة.

ويأتي تعيين مجموعة "سيرا" بناءً على الشعبية الواسعة التي تتمتع بها رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية وتنامي تركيز المملكة على الترويج لنشاطات الرياضة والاستجمام والترفيه لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.

وسيتمكن عشاق نادي مانشستر يونايتد ومتابعوه في المملكة العربية السعودية من الحصول على تذاكر مبارياته بسهولة تامة من خلال خدمات بيع التذاكر الموثوقة والمعتمدة التي تقدمها مجموعة "سيرا"، إلى جانب خدمات وباقات السفر التي تستكمل تجربتهم الرياضية الرائعة.

وسيتمكّن عشاق كرة القدم عمومًا ونادي مانشستر يونايتد على وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية، من حضور المباريات عبر حلول حجوزات السفر الذكية واليسيرة المقدمة عبر "المسافر"، العلامة التجارية البارزة لوحدة سفر الأفراد في مجموعة "سيرا"، كما سيتمكّن عملاء المجموعة من الشركات والجهات الحكومية من الوصول إلى هذه الخدمات أيضاً عبر "إيلاء"، شركة إدارة السفر التي تقدم خدمات استشارية موثوقة لفائدة الشركات والقطاع الحكومي.

وبهذه المناسبة، قال ماجد النفيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيرا": "يتابع الصغار والكبار على حد سواء رياضة كرة القدم بشغف كبير في المملكة العربية السعودية، وتتمتع مبارياتها أيضًا بشعبية واسعة في المنطقة عمومًا.. ولطالما حرصنا في مجموعة "سيرا" على دعم هذه الرياضة من خلال رعايتنا للأندية، وتقديم خدمات السفر لحضور كأس العالم، علاوة على دعمنا لتنمية المواهب الرياضية الشابة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف النفيعي، لا شك أن مانشستر يونايتد هو أحد فرق كرة القدم المفضلة للكثيرين، ويكتسب شعبية متنامية جيلًا تلو الآخر. عبر اختيارنا كموزع حصري فإننا نقدم لعشاق كرة القدم للمرة الأولى في المملكة، فرصة شراء التذاكر لحضور المباريات المقبلة لهذا النادي العريق، علاوة على فرصة حضور مباريات أنديتهم المفضلة عبر حلول السفر المتطورة التي نضعها في متناولهم".

من جانبها، قالت كوليت روتش، الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي مانشستر يونايتد: "سيمكننا هذا التعاون مع مجموعة (سيرا) من منح مشجعينا في المملكة العربية السعودية فرصة زيارة ملعب (أولد ترافورد) للاستمتاع بمباريات نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم. وسيثمر ذلك عن حصول عشاق كرة القدم في المملكة على خدمات السفر بكل بساطة وراحة".

وباعتبارها أكبر مزوّد لخدمات السفر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تدير مجموعة "سيرا" منصات إلكترونية متطورة للأفراد تعمل عبر الموقع الإلكتروني والجوّال والتطبيقات، علاوة على وكالات السفر في المملكة العربية السعودية. وهي أيضًا أكبر مزوّد لخدمات سفر الشركات والجهات الحكومية في المملكة.