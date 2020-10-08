النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 421 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 561 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إغاثي الملك سلمان" يدشن وحدة " PCR" للكشف عن كورونا بمنفذ الوديعة

المركز يواصل توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول في السودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد أمس، توزيع 74 طناً و900 كيلو جرام من السلال الغذائية للمتضررين في محلية درديب التابعة لولاية البحر الأحمر السودانية، استفاد منها 4.200 شخص.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

من جهة ثانية، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل بوحدة الـ (PCR) في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم أن هذه الخطوة جاءت مع إجراءات مماثلة في عدد من المحافظات التي سبق وتم فيها تركيب أجهزة فحص (PCR) لتسهيل انسيابية الفحوصات للمسافرين في المحافظات كافة ومنع الازدحام في منفذ الوديعة.

وأكد مدير عام منفذ الوديعة من الجانب اليمني مطلق الصيعري أن الوحدة التي تم تدشين العمل فيها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ستحدث نقلة نوعية لخدمات المركز الصحي بالميناء، مشيدا بدعم المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة والتخفيف من معاناتها من وباء كوفيد-19.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك سلمان" يدشن وحدة " PCR" للكشف عن كورونا بمنفذ الوديعة
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد أمس، توزيع 74 طناً و900 كيلو جرام من السلال الغذائية للمتضررين في محلية درديب التابعة لولاية البحر الأحمر السودانية، استفاد منها 4.200 شخص.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

من جهة ثانية، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل بوحدة الـ (PCR) في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم أن هذه الخطوة جاءت مع إجراءات مماثلة في عدد من المحافظات التي سبق وتم فيها تركيب أجهزة فحص (PCR) لتسهيل انسيابية الفحوصات للمسافرين في المحافظات كافة ومنع الازدحام في منفذ الوديعة.

وأكد مدير عام منفذ الوديعة من الجانب اليمني مطلق الصيعري أن الوحدة التي تم تدشين العمل فيها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ستحدث نقلة نوعية لخدمات المركز الصحي بالميناء، مشيدا بدعم المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة والتخفيف من معاناتها من وباء كوفيد-19.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
03:07 PM

"إغاثي الملك سلمان" يدشن وحدة " PCR" للكشف عن كورونا بمنفذ الوديعة

المركز يواصل توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول في السودان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
266

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد أمس، توزيع 74 طناً و900 كيلو جرام من السلال الغذائية للمتضررين في محلية درديب التابعة لولاية البحر الأحمر السودانية، استفاد منها 4.200 شخص.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

من جهة ثانية، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل بوحدة الـ (PCR) في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم أن هذه الخطوة جاءت مع إجراءات مماثلة في عدد من المحافظات التي سبق وتم فيها تركيب أجهزة فحص (PCR) لتسهيل انسيابية الفحوصات للمسافرين في المحافظات كافة ومنع الازدحام في منفذ الوديعة.

وأكد مدير عام منفذ الوديعة من الجانب اليمني مطلق الصيعري أن الوحدة التي تم تدشين العمل فيها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ستحدث نقلة نوعية لخدمات المركز الصحي بالميناء، مشيدا بدعم المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة والتخفيف من معاناتها من وباء كوفيد-19.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,729
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,627
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,212

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة