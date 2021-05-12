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فلكية جدة: الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة أول أيام العيد

أبو زاهرة: غير مشاهدة بالعين المجردة نظرًا لحدوثها نهارًا

تشهد سماء مكة المكرمة غدًا الخميس أول أيام عيد الفطر، تعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة؛ في ظاهرة فلكية استثنائية، حدثت آخر مرة في 26 مارس 2020.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن تعامد كوكب الزهرة سيحدث عند الساعة 01:08 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وسيكون الكوكب على ارتفاع 89.54.41 درجة، في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة؛ نظرًا لحدوثها نهارًا والشمس في قمة إشراقها؛ وبالتالي لا تحظى غالبًا الدولُ العربية والمناطق القريبة من مكة بفرصة لرصد تعامد الزهرة.

وأشار إلى أن كوكب الزهرة سيكون ميله في هذا الوقت مطابقًا "تقريبًا" لخط عرض مكة المكرمة؛ إلا أن ذلك لا يتكرر بشكل دائم نظرًا لعوامل مدارية تؤثر في طول الفترة التي يتغير فيها ميله؛ لذلك فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة.

وخلص رئيس الجمعية الفلكية بجدة في حديثه إلى القول: "بشكل عام أغلب مواعيد التعامد نادرًا فيها أن يكون الميل مطابقًا تمامًا مع عرض الكعبة المشرفة؛ فقد يفرق بمقدار ربع درجة أو نصف درجة، ورغم أن هذا مقدار صغير؛ إلا أنه لا يصلح في تحديد اتجاه القبلة للمناطق القريبة من مكة التي يقل بُعدها عن درجة واحدة مثل مدينة جدة، أما المناطق البعيدة عن مكة فلا تتأثر بذلك".

يشار إلى أن كوكب الزهرة يتحرك حول الشمس في مدار يقع داخل مدار الأرض ويظهر دائمًا قريبًا من الشمس كما هو الحال مع كوكب عطارد؛ وهذا لا يُمكّن الراصد من على سطح الأرض من رؤية هذين الكوكبين إلا قبل شروق الشمس أو بعد غروبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فلكية جدة: الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة أول أيام العيد
سبق

تشهد سماء مكة المكرمة غدًا الخميس أول أيام عيد الفطر، تعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة؛ في ظاهرة فلكية استثنائية، حدثت آخر مرة في 26 مارس 2020.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن تعامد كوكب الزهرة سيحدث عند الساعة 01:08 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وسيكون الكوكب على ارتفاع 89.54.41 درجة، في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة؛ نظرًا لحدوثها نهارًا والشمس في قمة إشراقها؛ وبالتالي لا تحظى غالبًا الدولُ العربية والمناطق القريبة من مكة بفرصة لرصد تعامد الزهرة.

وأشار إلى أن كوكب الزهرة سيكون ميله في هذا الوقت مطابقًا "تقريبًا" لخط عرض مكة المكرمة؛ إلا أن ذلك لا يتكرر بشكل دائم نظرًا لعوامل مدارية تؤثر في طول الفترة التي يتغير فيها ميله؛ لذلك فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة.

وخلص رئيس الجمعية الفلكية بجدة في حديثه إلى القول: "بشكل عام أغلب مواعيد التعامد نادرًا فيها أن يكون الميل مطابقًا تمامًا مع عرض الكعبة المشرفة؛ فقد يفرق بمقدار ربع درجة أو نصف درجة، ورغم أن هذا مقدار صغير؛ إلا أنه لا يصلح في تحديد اتجاه القبلة للمناطق القريبة من مكة التي يقل بُعدها عن درجة واحدة مثل مدينة جدة، أما المناطق البعيدة عن مكة فلا تتأثر بذلك".

يشار إلى أن كوكب الزهرة يتحرك حول الشمس في مدار يقع داخل مدار الأرض ويظهر دائمًا قريبًا من الشمس كما هو الحال مع كوكب عطارد؛ وهذا لا يُمكّن الراصد من على سطح الأرض من رؤية هذين الكوكبين إلا قبل شروق الشمس أو بعد غروبها.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
02:04 PM

فلكية جدة: الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة أول أيام العيد

أبو زاهرة: غير مشاهدة بالعين المجردة نظرًا لحدوثها نهارًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشهد سماء مكة المكرمة غدًا الخميس أول أيام عيد الفطر، تعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة؛ في ظاهرة فلكية استثنائية، حدثت آخر مرة في 26 مارس 2020.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن تعامد كوكب الزهرة سيحدث عند الساعة 01:08 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وسيكون الكوكب على ارتفاع 89.54.41 درجة، في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة؛ نظرًا لحدوثها نهارًا والشمس في قمة إشراقها؛ وبالتالي لا تحظى غالبًا الدولُ العربية والمناطق القريبة من مكة بفرصة لرصد تعامد الزهرة.

وأشار إلى أن كوكب الزهرة سيكون ميله في هذا الوقت مطابقًا "تقريبًا" لخط عرض مكة المكرمة؛ إلا أن ذلك لا يتكرر بشكل دائم نظرًا لعوامل مدارية تؤثر في طول الفترة التي يتغير فيها ميله؛ لذلك فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة.

وخلص رئيس الجمعية الفلكية بجدة في حديثه إلى القول: "بشكل عام أغلب مواعيد التعامد نادرًا فيها أن يكون الميل مطابقًا تمامًا مع عرض الكعبة المشرفة؛ فقد يفرق بمقدار ربع درجة أو نصف درجة، ورغم أن هذا مقدار صغير؛ إلا أنه لا يصلح في تحديد اتجاه القبلة للمناطق القريبة من مكة التي يقل بُعدها عن درجة واحدة مثل مدينة جدة، أما المناطق البعيدة عن مكة فلا تتأثر بذلك".

يشار إلى أن كوكب الزهرة يتحرك حول الشمس في مدار يقع داخل مدار الأرض ويظهر دائمًا قريبًا من الشمس كما هو الحال مع كوكب عطارد؛ وهذا لا يُمكّن الراصد من على سطح الأرض من رؤية هذين الكوكبين إلا قبل شروق الشمس أو بعد غروبها.

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