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"الفضلي" بعد الموافقة على نظام المياه: أحكامه ستُطَبَّق على جميع مصادر وشؤون المياه

رفع شكره وامتنانه للقيادة.. وقال: تعكس دعمها ورعايتها المستمرة للقطاع وخدماته

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إثر صدور الأمر الملكي بالموافقة على نظام المياه.

وقال: "هذه الموافقة تعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة لقطاع المياه والبيئة والزراعة وتوفير كافة خدمات المياه للمواطنين، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030"، عاداً هذا النظام أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها سابقاً مجلس الوزراء.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة، مشيراً إلى أن نظام المياه يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الوزارة للمحافظة على مصادر المياه وتنميتها، والعمل على استدامتها وفق أهداف رؤية المملكة، التي كان آخرها تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في المملكة العربية السعودية يتضمن استراتيجية شاملة للمياه بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030.

وأكد "الفضلي" أن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وأوجه استخدامها وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين، لافتاً إلى أن النظام سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة، وحصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل؛ وفقاً للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وكذلك ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع.

وبين أن أحكام هذا النظام ستُطَبَّق على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها ويحفظ استقرارها وازدهارها على الأصعدة كافة في ظل ما تنعم به من قيادة حكيمة، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد وكل ما فيه خير للوطن والمواطن.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفضلي" بعد الموافقة على نظام المياه: أحكامه ستُطَبَّق على جميع مصادر وشؤون المياه
سبق

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إثر صدور الأمر الملكي بالموافقة على نظام المياه.

وقال: "هذه الموافقة تعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة لقطاع المياه والبيئة والزراعة وتوفير كافة خدمات المياه للمواطنين، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030"، عاداً هذا النظام أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها سابقاً مجلس الوزراء.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة، مشيراً إلى أن نظام المياه يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الوزارة للمحافظة على مصادر المياه وتنميتها، والعمل على استدامتها وفق أهداف رؤية المملكة، التي كان آخرها تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في المملكة العربية السعودية يتضمن استراتيجية شاملة للمياه بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030.

وأكد "الفضلي" أن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وأوجه استخدامها وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين، لافتاً إلى أن النظام سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة، وحصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل؛ وفقاً للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وكذلك ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع.

وبين أن أحكام هذا النظام ستُطَبَّق على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها ويحفظ استقرارها وازدهارها على الأصعدة كافة في ظل ما تنعم به من قيادة حكيمة، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد وكل ما فيه خير للوطن والمواطن.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
03:22 PM

"الفضلي" بعد الموافقة على نظام المياه: أحكامه ستُطَبَّق على جميع مصادر وشؤون المياه

رفع شكره وامتنانه للقيادة.. وقال: تعكس دعمها ورعايتها المستمرة للقطاع وخدماته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إثر صدور الأمر الملكي بالموافقة على نظام المياه.

وقال: "هذه الموافقة تعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة لقطاع المياه والبيئة والزراعة وتوفير كافة خدمات المياه للمواطنين، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030"، عاداً هذا النظام أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها سابقاً مجلس الوزراء.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة، مشيراً إلى أن نظام المياه يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الوزارة للمحافظة على مصادر المياه وتنميتها، والعمل على استدامتها وفق أهداف رؤية المملكة، التي كان آخرها تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في المملكة العربية السعودية يتضمن استراتيجية شاملة للمياه بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030.

وأكد "الفضلي" أن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وأوجه استخدامها وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين، لافتاً إلى أن النظام سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة، وحصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل؛ وفقاً للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وكذلك ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع.

وبين أن أحكام هذا النظام ستُطَبَّق على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها ويحفظ استقرارها وازدهارها على الأصعدة كافة في ظل ما تنعم به من قيادة حكيمة، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد وكل ما فيه خير للوطن والمواطن.

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