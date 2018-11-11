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"حساب المواطن" يودِع أكثر من ملياري ريال لمستحقي الدفعة الثانية عشرة

من شهر نوفمبر بإجمالي 12.1 مليون مستفيد وشملت تعويضات بأثر رجعي

أودع برنامج "حساب المواطن" اليوم، مبالغ الدعم في الحسابات البنكية لمستفيدي الدفعة الثانية عشرة من شهر نوفمبر، بإجمالي دعم وصل إلى 2.4 مليار ريال، حيث بلغ مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية بدءاً من الدفعة الأولى في ديسمبر من العام الماضي وحتى الدفعة الحالية أكثر من 27.5 مليار ريال.

وتضمّنت دفعة شهر نوفمبر 3.6 ملايين مستفيد رئيسي، 8.4 ملايين تابع، وبإجمالي 12.1 مليون مستفيد وتابع، وشملت الدفعة الثانية عشرة إيداع تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين في حساب المواطن، وذلك بعد أن تمت دراسة طلباتهم والتأكد من صحة بياناتهم، وبلغ مجموع ما صُرف من تعويضات في هذه الدفعة 19.9 مليون ريال.

وأكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 43% من الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 1000 ريال كمتوسط دعم، كما شمل الدعم 82% من الأسر والأفراد المؤهلين، داعياً المسجلين إلى زيارة حساباتهم؛ لمراجعة البيانات والتأكد من صحتها لتفادي رفض استحقاقهم مستقبلاً وتحديثها في حال طرأ أي تغيير من خلال الرابط www.ca.gov.sa.

وأفاد "القحطاني" أن "فرق التكلفة" في أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات ستتم تغطيتها من خلال الدعم المقدم في برنامج حساب المواطن، مؤكداً أن هدفهم خدمة الأسر والأفراد المستحقين؛ لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التسجيل متاح على مدار السنة؛ للتقديم والاستفادة من الدعم المقدم للمواطنين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن" يودِع أكثر من ملياري ريال لمستحقي الدفعة الثانية عشرة
سبق

أودع برنامج "حساب المواطن" اليوم، مبالغ الدعم في الحسابات البنكية لمستفيدي الدفعة الثانية عشرة من شهر نوفمبر، بإجمالي دعم وصل إلى 2.4 مليار ريال، حيث بلغ مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية بدءاً من الدفعة الأولى في ديسمبر من العام الماضي وحتى الدفعة الحالية أكثر من 27.5 مليار ريال.

وتضمّنت دفعة شهر نوفمبر 3.6 ملايين مستفيد رئيسي، 8.4 ملايين تابع، وبإجمالي 12.1 مليون مستفيد وتابع، وشملت الدفعة الثانية عشرة إيداع تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين في حساب المواطن، وذلك بعد أن تمت دراسة طلباتهم والتأكد من صحة بياناتهم، وبلغ مجموع ما صُرف من تعويضات في هذه الدفعة 19.9 مليون ريال.

وأكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 43% من الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 1000 ريال كمتوسط دعم، كما شمل الدعم 82% من الأسر والأفراد المؤهلين، داعياً المسجلين إلى زيارة حساباتهم؛ لمراجعة البيانات والتأكد من صحتها لتفادي رفض استحقاقهم مستقبلاً وتحديثها في حال طرأ أي تغيير من خلال الرابط www.ca.gov.sa.

وأفاد "القحطاني" أن "فرق التكلفة" في أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات ستتم تغطيتها من خلال الدعم المقدم في برنامج حساب المواطن، مؤكداً أن هدفهم خدمة الأسر والأفراد المستحقين؛ لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التسجيل متاح على مدار السنة؛ للتقديم والاستفادة من الدعم المقدم للمواطنين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
04:08 PM

"حساب المواطن" يودِع أكثر من ملياري ريال لمستحقي الدفعة الثانية عشرة

من شهر نوفمبر بإجمالي 12.1 مليون مستفيد وشملت تعويضات بأثر رجعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أودع برنامج "حساب المواطن" اليوم، مبالغ الدعم في الحسابات البنكية لمستفيدي الدفعة الثانية عشرة من شهر نوفمبر، بإجمالي دعم وصل إلى 2.4 مليار ريال، حيث بلغ مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية بدءاً من الدفعة الأولى في ديسمبر من العام الماضي وحتى الدفعة الحالية أكثر من 27.5 مليار ريال.

وتضمّنت دفعة شهر نوفمبر 3.6 ملايين مستفيد رئيسي، 8.4 ملايين تابع، وبإجمالي 12.1 مليون مستفيد وتابع، وشملت الدفعة الثانية عشرة إيداع تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين في حساب المواطن، وذلك بعد أن تمت دراسة طلباتهم والتأكد من صحة بياناتهم، وبلغ مجموع ما صُرف من تعويضات في هذه الدفعة 19.9 مليون ريال.

وأكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 43% من الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 1000 ريال كمتوسط دعم، كما شمل الدعم 82% من الأسر والأفراد المؤهلين، داعياً المسجلين إلى زيارة حساباتهم؛ لمراجعة البيانات والتأكد من صحتها لتفادي رفض استحقاقهم مستقبلاً وتحديثها في حال طرأ أي تغيير من خلال الرابط www.ca.gov.sa.

وأفاد "القحطاني" أن "فرق التكلفة" في أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات ستتم تغطيتها من خلال الدعم المقدم في برنامج حساب المواطن، مؤكداً أن هدفهم خدمة الأسر والأفراد المستحقين؛ لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التسجيل متاح على مدار السنة؛ للتقديم والاستفادة من الدعم المقدم للمواطنين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

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