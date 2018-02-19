النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أنهى رحلة العلاج في ألمانيا ويكمل التأهيلي في جدة.. عودة "حجازي" إلى الاتحاد

عبّرت جماهير نادي الاتحاد، اليوم السبت، عن بالغ سعادتها بعودة مدافع فريقها الكروي الأول "الدولي المصري" أحمد حجازي، إلى جدة، بعد رحلة العلاج التي قضاها في ألمانيا؛ إثر تعرضه للإصابة أثناء مباراة بلاده مع المغرب في دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

ويبدأ "حجازي" برنامجه التأهيلي بالنادي في جدة تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد أن يخضع لفحوصات طبية، قبل العودة -رسميًّا- للتدريبات الجماعية.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع ختام الجولة 21، والمسماة بجولة "يوم التأسيس" برصيد 48 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام الهلال، كما يواصل الفريق تحضيراته لموقعة الكأس أمام التعاون الاثنين المقبل في ربع النهائي.

الاتحاد أحمد حجازي أمم أفريقيا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دوري المحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أنهى رحلة العلاج في ألمانيا ويكمل التأهيلي في جدة.. عودة "حجازي" إلى الاتحاد
سبق

عبّرت جماهير نادي الاتحاد، اليوم السبت، عن بالغ سعادتها بعودة مدافع فريقها الكروي الأول "الدولي المصري" أحمد حجازي، إلى جدة، بعد رحلة العلاج التي قضاها في ألمانيا؛ إثر تعرضه للإصابة أثناء مباراة بلاده مع المغرب في دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

ويبدأ "حجازي" برنامجه التأهيلي بالنادي في جدة تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد أن يخضع لفحوصات طبية، قبل العودة -رسميًّا- للتدريبات الجماعية.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع ختام الجولة 21، والمسماة بجولة "يوم التأسيس" برصيد 48 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام الهلال، كما يواصل الفريق تحضيراته لموقعة الكأس أمام التعاون الاثنين المقبل في ربع النهائي.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
04:16 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
08:24 PM

أنهى رحلة العلاج في ألمانيا ويكمل التأهيلي في جدة.. عودة "حجازي" إلى الاتحاد

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
3,625

عبّرت جماهير نادي الاتحاد، اليوم السبت، عن بالغ سعادتها بعودة مدافع فريقها الكروي الأول "الدولي المصري" أحمد حجازي، إلى جدة، بعد رحلة العلاج التي قضاها في ألمانيا؛ إثر تعرضه للإصابة أثناء مباراة بلاده مع المغرب في دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

ويبدأ "حجازي" برنامجه التأهيلي بالنادي في جدة تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد أن يخضع لفحوصات طبية، قبل العودة -رسميًّا- للتدريبات الجماعية.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع ختام الجولة 21، والمسماة بجولة "يوم التأسيس" برصيد 48 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام الهلال، كما يواصل الفريق تحضيراته لموقعة الكأس أمام التعاون الاثنين المقبل في ربع النهائي.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,151
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,566
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,219
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة