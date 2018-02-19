أنهى رحلة العلاج في ألمانيا ويكمل التأهيلي في جدة.. عودة "حجازي" إلى الاتحاد

عبّرت جماهير نادي الاتحاد، اليوم السبت، عن بالغ سعادتها بعودة مدافع فريقها الكروي الأول "الدولي المصري" أحمد حجازي، إلى جدة، بعد رحلة العلاج التي قضاها في ألمانيا؛ إثر تعرضه للإصابة أثناء مباراة بلاده مع المغرب في دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

ويبدأ "حجازي" برنامجه التأهيلي بالنادي في جدة تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد أن يخضع لفحوصات طبية، قبل العودة -رسميًّا- للتدريبات الجماعية.

يُذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع ختام الجولة 21، والمسماة بجولة "يوم التأسيس" برصيد 48 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام الهلال، كما يواصل الفريق تحضيراته لموقعة الكأس أمام التعاون الاثنين المقبل في ربع النهائي.