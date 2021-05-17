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إلى القاهرة.. إقلاع أول رحلة دولية ‏من مطار حائل الدولي

وفق الضوابط ‏والاشتراطات الصحية والدليل ‏المُحدَّث للإجراءات الصحية

أقلعت من مطار حائل الدولي‏ اليوم أول رحلة دولية متجهة إلى مطار ‏القاهرة الدولي‏، تزامناً مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر ‏المواطنين إلى خارج المملكة بعد أن أنهى المطار جميع ‏الاستعدادات لقرار رفع تعليق السفر واستقبال المسافرين وتطبيق العديد ‏من التدابير التشغيلية.‏

واتخذ المسؤولون في المطار جميع الاستعدادات وفق الضوابط ‏والاشتراطات الصحية والدليل الإرشادي ‏المُحدَّث للإجراءات الصحية من ‏قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون بين جميع القطاعات ‏بالمطار ‏‏تزامناً مع السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة

وقامت ‏فرق العمل بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول المسافرين ‏حسب الإجراءات الاحترازية، وزيادة ‏نقاط الفحص الصحي ‏ومنع دخول ‏غير المسافرين إلى الصالات، والحرص على ارتداء المسافرين الكمامة ‏مع توفير معقمات اليدين عند جميع المداخل والمخارج إضافة إلى تحديد ‏نقاط فرز؛ للتأكد من الحالة الصحية للمسافرين والعاملين من خلال تطبيق ‏‏"توكلنا" عند مداخل الصالات.‏

من جهتها جهزت إدارة الجوازات بالمطار، جميع المنصات المخصصة ‏للجوازات بحواجز حماية مع توفير علامات التباعد الجسدي وأجهزة ‏التعقيم عند دخول المسافرين للصالة مع توفير مستلزمات الحماية ‏الشخصية للعاملين في المنصات، وإضافة مسارات إضافية لمنصات ‏الجوازات في منطقة المغادرة ‏والقدوم الدولي. ‏

مطار حائل الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إلى القاهرة.. إقلاع أول رحلة دولية ‏من مطار حائل الدولي
سبق

أقلعت من مطار حائل الدولي‏ اليوم أول رحلة دولية متجهة إلى مطار ‏القاهرة الدولي‏، تزامناً مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر ‏المواطنين إلى خارج المملكة بعد أن أنهى المطار جميع ‏الاستعدادات لقرار رفع تعليق السفر واستقبال المسافرين وتطبيق العديد ‏من التدابير التشغيلية.‏

واتخذ المسؤولون في المطار جميع الاستعدادات وفق الضوابط ‏والاشتراطات الصحية والدليل الإرشادي ‏المُحدَّث للإجراءات الصحية من ‏قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون بين جميع القطاعات ‏بالمطار ‏‏تزامناً مع السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة

وقامت ‏فرق العمل بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول المسافرين ‏حسب الإجراءات الاحترازية، وزيادة ‏نقاط الفحص الصحي ‏ومنع دخول ‏غير المسافرين إلى الصالات، والحرص على ارتداء المسافرين الكمامة ‏مع توفير معقمات اليدين عند جميع المداخل والمخارج إضافة إلى تحديد ‏نقاط فرز؛ للتأكد من الحالة الصحية للمسافرين والعاملين من خلال تطبيق ‏‏"توكلنا" عند مداخل الصالات.‏

من جهتها جهزت إدارة الجوازات بالمطار، جميع المنصات المخصصة ‏للجوازات بحواجز حماية مع توفير علامات التباعد الجسدي وأجهزة ‏التعقيم عند دخول المسافرين للصالة مع توفير مستلزمات الحماية ‏الشخصية للعاملين في المنصات، وإضافة مسارات إضافية لمنصات ‏الجوازات في منطقة المغادرة ‏والقدوم الدولي. ‏

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
08:16 PM

إلى القاهرة.. إقلاع أول رحلة دولية ‏من مطار حائل الدولي

وفق الضوابط ‏والاشتراطات الصحية والدليل ‏المُحدَّث للإجراءات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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2,466

أقلعت من مطار حائل الدولي‏ اليوم أول رحلة دولية متجهة إلى مطار ‏القاهرة الدولي‏، تزامناً مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر ‏المواطنين إلى خارج المملكة بعد أن أنهى المطار جميع ‏الاستعدادات لقرار رفع تعليق السفر واستقبال المسافرين وتطبيق العديد ‏من التدابير التشغيلية.‏

واتخذ المسؤولون في المطار جميع الاستعدادات وفق الضوابط ‏والاشتراطات الصحية والدليل الإرشادي ‏المُحدَّث للإجراءات الصحية من ‏قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون بين جميع القطاعات ‏بالمطار ‏‏تزامناً مع السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة

وقامت ‏فرق العمل بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول المسافرين ‏حسب الإجراءات الاحترازية، وزيادة ‏نقاط الفحص الصحي ‏ومنع دخول ‏غير المسافرين إلى الصالات، والحرص على ارتداء المسافرين الكمامة ‏مع توفير معقمات اليدين عند جميع المداخل والمخارج إضافة إلى تحديد ‏نقاط فرز؛ للتأكد من الحالة الصحية للمسافرين والعاملين من خلال تطبيق ‏‏"توكلنا" عند مداخل الصالات.‏

من جهتها جهزت إدارة الجوازات بالمطار، جميع المنصات المخصصة ‏للجوازات بحواجز حماية مع توفير علامات التباعد الجسدي وأجهزة ‏التعقيم عند دخول المسافرين للصالة مع توفير مستلزمات الحماية ‏الشخصية للعاملين في المنصات، وإضافة مسارات إضافية لمنصات ‏الجوازات في منطقة المغادرة ‏والقدوم الدولي. ‏

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