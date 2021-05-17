إلى القاهرة.. إقلاع أول رحلة دولية من مطار حائل الدولي
وفق الضوابط والاشتراطات الصحية والدليل المُحدَّث للإجراءات الصحية
أقلعت من مطار حائل الدولي اليوم أول رحلة دولية متجهة إلى مطار القاهرة الدولي، تزامناً مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة بعد أن أنهى المطار جميع الاستعدادات لقرار رفع تعليق السفر واستقبال المسافرين وتطبيق العديد من التدابير التشغيلية.
واتخذ المسؤولون في المطار جميع الاستعدادات وفق الضوابط والاشتراطات الصحية والدليل الإرشادي المُحدَّث للإجراءات الصحية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون بين جميع القطاعات بالمطار تزامناً مع السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة
وقامت فرق العمل بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول المسافرين حسب الإجراءات الاحترازية، وزيادة نقاط الفحص الصحي ومنع دخول غير المسافرين إلى الصالات، والحرص على ارتداء المسافرين الكمامة مع توفير معقمات اليدين عند جميع المداخل والمخارج إضافة إلى تحديد نقاط فرز؛ للتأكد من الحالة الصحية للمسافرين والعاملين من خلال تطبيق "توكلنا" عند مداخل الصالات.
من جهتها جهزت إدارة الجوازات بالمطار، جميع المنصات المخصصة للجوازات بحواجز حماية مع توفير علامات التباعد الجسدي وأجهزة التعقيم عند دخول المسافرين للصالة مع توفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين في المنصات، وإضافة مسارات إضافية لمنصات الجوازات في منطقة المغادرة والقدوم الدولي.
إلى القاهرة.. إقلاع أول رحلة دولية من مطار حائل الدولي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-05-17
أقلعت من مطار حائل الدولي اليوم أول رحلة دولية متجهة إلى مطار القاهرة الدولي، تزامناً مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة بعد أن أنهى المطار جميع الاستعدادات لقرار رفع تعليق السفر واستقبال المسافرين وتطبيق العديد من التدابير التشغيلية.
واتخذ المسؤولون في المطار جميع الاستعدادات وفق الضوابط والاشتراطات الصحية والدليل الإرشادي المُحدَّث للإجراءات الصحية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون بين جميع القطاعات بالمطار تزامناً مع السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة
وقامت فرق العمل بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول المسافرين حسب الإجراءات الاحترازية، وزيادة نقاط الفحص الصحي ومنع دخول غير المسافرين إلى الصالات، والحرص على ارتداء المسافرين الكمامة مع توفير معقمات اليدين عند جميع المداخل والمخارج إضافة إلى تحديد نقاط فرز؛ للتأكد من الحالة الصحية للمسافرين والعاملين من خلال تطبيق "توكلنا" عند مداخل الصالات.
من جهتها جهزت إدارة الجوازات بالمطار، جميع المنصات المخصصة للجوازات بحواجز حماية مع توفير علامات التباعد الجسدي وأجهزة التعقيم عند دخول المسافرين للصالة مع توفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين في المنصات، وإضافة مسارات إضافية لمنصات الجوازات في منطقة المغادرة والقدوم الدولي.
17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
08:16 PM
إلى القاهرة.. إقلاع أول رحلة دولية من مطار حائل الدولي
وفق الضوابط والاشتراطات الصحية والدليل المُحدَّث للإجراءات الصحية
أقلعت من مطار حائل الدولي اليوم أول رحلة دولية متجهة إلى مطار القاهرة الدولي، تزامناً مع عودة تشغيل الرحلات الدولية ورفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة بعد أن أنهى المطار جميع الاستعدادات لقرار رفع تعليق السفر واستقبال المسافرين وتطبيق العديد من التدابير التشغيلية.
واتخذ المسؤولون في المطار جميع الاستعدادات وفق الضوابط والاشتراطات الصحية والدليل الإرشادي المُحدَّث للإجراءات الصحية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون بين جميع القطاعات بالمطار تزامناً مع السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة
وقامت فرق العمل بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم دخول المسافرين حسب الإجراءات الاحترازية، وزيادة نقاط الفحص الصحي ومنع دخول غير المسافرين إلى الصالات، والحرص على ارتداء المسافرين الكمامة مع توفير معقمات اليدين عند جميع المداخل والمخارج إضافة إلى تحديد نقاط فرز؛ للتأكد من الحالة الصحية للمسافرين والعاملين من خلال تطبيق "توكلنا" عند مداخل الصالات.
من جهتها جهزت إدارة الجوازات بالمطار، جميع المنصات المخصصة للجوازات بحواجز حماية مع توفير علامات التباعد الجسدي وأجهزة التعقيم عند دخول المسافرين للصالة مع توفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين في المنصات، وإضافة مسارات إضافية لمنصات الجوازات في منطقة المغادرة والقدوم الدولي.