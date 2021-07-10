"الصحة": 99% من الحالات الحرجة لم تتلقّ اللقاح

السعودية سجلت 400 وفاة خلال شهر ذي القعدة

بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في السعودية في شهر ذي القعدة الحالي والذي ينتهي اليوم، بحسب إحصائيات وزارة الصحة المعلنة بشكل يومي، أكثر من 400حالة.

وبينت الوزارة أن النتائج في المملكة أظهرت أن 99% من المنومين المصابين بالفيروس في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح والذي وصل إلى1395حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ تسجيل أول حالة حتى الآن 7963حالة، وكانت منصة "عش بصحة" قد كشفت بأن لقاح كورونا يخفض معدل الوفيات بشكل كبير جداً يصل إلى 84%.

وكشفت وزارة الصحة عن إعطاء ‏أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، وذلك عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن الإقبال لا يزال مستمراً على مراكز اللقاح، في ظل الجهود المكثفة من وزارة الصحة لتحقيق الأهداف المرجوة التي حرصت عليها القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في السعودية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي قد بين في وقت سابق عن أن الوصول إلى تحصين 70% من أفراد المجتمع باللقاح ضد كورونا (كوفيد - 19) يعني تجاوز الجائحة وانتهائها، وأن تصبح جزءاً من الماضي.