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وجاهة "عبدالله بن بندر" تُسهم في تنازل "العنزي" عن قاتل ابنه

قال: تنازلت لوجه الله تعالى ثم تقديرًا لوجاهة الأمير ومشايخ القبائل

أسهمت وجاهة وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، والساعين من أهل الخير، في تنازل المواطن خالد بن محمد الخمعلي العنزي عن القاتل عبدالله بن عايض القحطاني الذي تسبب في وفاة ابنه "فارس".

وتفصيلاً، قال "العنزي": تنازلتُ لوجه الله تعالى، ثم تقديرًا لوجاهة الأمير عبدالله بن بندر والمشايخ من رجال الدين وشيوخ القبائل الذين سعوا في ذلك.

وأثمرت الشفاعة الموافقة على التنازل أمس الثلاثاء.

وثمَّن "العنزي" حرص الأمير عبدالله بن بندر على فعل الخير، واهتمامه بأبناء الوطن، مشيرًا إلى أن التنازل جاء بفضل الله أولاً، ثم شفاعة سموه الكريم، ورجال الدين وشيوخ القبائل.


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وجاهة "عبدالله بن بندر" تُسهم في تنازل "العنزي" عن قاتل ابنه
سبق

أسهمت وجاهة وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، والساعين من أهل الخير، في تنازل المواطن خالد بن محمد الخمعلي العنزي عن القاتل عبدالله بن عايض القحطاني الذي تسبب في وفاة ابنه "فارس".

وتفصيلاً، قال "العنزي": تنازلتُ لوجه الله تعالى، ثم تقديرًا لوجاهة الأمير عبدالله بن بندر والمشايخ من رجال الدين وشيوخ القبائل الذين سعوا في ذلك.

وأثمرت الشفاعة الموافقة على التنازل أمس الثلاثاء.

وثمَّن "العنزي" حرص الأمير عبدالله بن بندر على فعل الخير، واهتمامه بأبناء الوطن، مشيرًا إلى أن التنازل جاء بفضل الله أولاً، ثم شفاعة سموه الكريم، ورجال الدين وشيوخ القبائل.


29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
01:21 AM

وجاهة "عبدالله بن بندر" تُسهم في تنازل "العنزي" عن قاتل ابنه

قال: تنازلت لوجه الله تعالى ثم تقديرًا لوجاهة الأمير ومشايخ القبائل

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
1,809

أسهمت وجاهة وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، والساعين من أهل الخير، في تنازل المواطن خالد بن محمد الخمعلي العنزي عن القاتل عبدالله بن عايض القحطاني الذي تسبب في وفاة ابنه "فارس".

وتفصيلاً، قال "العنزي": تنازلتُ لوجه الله تعالى، ثم تقديرًا لوجاهة الأمير عبدالله بن بندر والمشايخ من رجال الدين وشيوخ القبائل الذين سعوا في ذلك.

وأثمرت الشفاعة الموافقة على التنازل أمس الثلاثاء.

وثمَّن "العنزي" حرص الأمير عبدالله بن بندر على فعل الخير، واهتمامه بأبناء الوطن، مشيرًا إلى أن التنازل جاء بفضل الله أولاً، ثم شفاعة سموه الكريم، ورجال الدين وشيوخ القبائل.


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