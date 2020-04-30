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عدا القطاع الجنوبي.. المسند: بقي من موسم الأمطار شهر مايو

قال: هذا لا يعني خلو يونيو من حالات قليلة ونادرة قد تقع أحيانًا

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: بقي في موسم الأمطار شهر #مايو(عدا القطاع الجنوب الغربي من #السعودية)
وأضاف عبر حسابه في تويتر: وهذا لا يعني خلو شهر #يونيو من حالات قليلة ونادرة (قد) تقع أحياناً.

وتابع: متوقع اليوم الخميس أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #نجران #جازان #عسير، وربما أجزاء من #الشرقية.

الدكتور عبدالله المسند موسم الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدا القطاع الجنوبي.. المسند: بقي من موسم الأمطار شهر مايو
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: بقي في موسم الأمطار شهر #مايو(عدا القطاع الجنوب الغربي من #السعودية)
وأضاف عبر حسابه في تويتر: وهذا لا يعني خلو شهر #يونيو من حالات قليلة ونادرة (قد) تقع أحياناً.

وتابع: متوقع اليوم الخميس أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #نجران #جازان #عسير، وربما أجزاء من #الشرقية.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
08:39 PM

عدا القطاع الجنوبي.. المسند: بقي من موسم الأمطار شهر مايو

قال: هذا لا يعني خلو يونيو من حالات قليلة ونادرة قد تقع أحيانًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,771

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: بقي في موسم الأمطار شهر #مايو(عدا القطاع الجنوب الغربي من #السعودية)
وأضاف عبر حسابه في تويتر: وهذا لا يعني خلو شهر #يونيو من حالات قليلة ونادرة (قد) تقع أحياناً.

وتابع: متوقع اليوم الخميس أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #نجران #جازان #عسير، وربما أجزاء من #الشرقية.

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