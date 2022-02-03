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"الصحة": تسجيل 3852 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4638 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإحصاء الخليجي يرصد آخر أرقام الجائحة: التعافي بالمملكة 93.4%

إجمالي الوفيات 19.906 وبلغت الإصابات المؤكدة 3.179.540 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ104 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 104.401.780 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.179.540 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.907.399 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.906 حالات حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.4%.

فيروس كورونا الجديد مركز الإحصاء الخليجي لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإحصاء الخليجي يرصد آخر أرقام الجائحة: التعافي بالمملكة 93.4%
سبق

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ104 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 104.401.780 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.179.540 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.907.399 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.906 حالات حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.4%.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
11:18 AM

الإحصاء الخليجي يرصد آخر أرقام الجائحة: التعافي بالمملكة 93.4%

إجمالي الوفيات 19.906 وبلغت الإصابات المؤكدة 3.179.540 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ104 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 104.401.780 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.179.540 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.907.399 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.906 حالات حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.4%.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,156
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,996
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,830

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