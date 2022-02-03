الإحصاء الخليجي يرصد آخر أرقام الجائحة: التعافي بالمملكة 93.4%

إجمالي الوفيات 19.906 وبلغت الإصابات المؤكدة 3.179.540 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ104 ملايين جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 104.401.780 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.179.540 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.907.399 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.906 حالات حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.4%.