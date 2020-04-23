النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحتوي مسببات أمراض.. بومبيو: على الصين فتح مختبراتها للتفتيش بشأن كورونا

قال: ما زلنا لا نمتلك نموذجًا منه ولم يتمكن العالم من الوصول للمرافق التي نشأ منها

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، عن قلقه حيال الإجراءات التي تتخذها الصين بشأن أمن مختبراتها الحساسة وسط جائحة "كوفيد-19" التي تعصف بالعالم؛ داعيًا بكين إلى السماح لمفتشين دوليين بالدخول لتلك المنشآت.

ورفض مايك بومبيو استبعاد أن يكون الفيروس القاتل قد تسرّب من مختبر في مدينة ووهان الصينية، وهو سيناريو تنفيه بكين بشدة.

وقال بومبيو للصحفيين: "عليكم أن تتذكروا أن هذه المختبرات لا تزال مفتوحة داخل الصين. هذه المختبرات التي تحتوي على مسببات أمراض معقدة كانت تَجري دراستها، ليس فقط معهد ووهان لعلم الفيروسات".

ووفق "سكاي نيوز" تابع قائلًا: "من المهم أن يتم التعامل مع هذه المواد بطريقة آمنة ومأمونة بحيث لا يكون هناك إطلاق عرضي".

وأورد بومبيو مثالًا المنشآتُ النووية؛ مشيرًا إلى عمليات التفتيش العالمية الصارمة لضمان السلامة فيها.

وجدد المخاوفَ من أن الصين لم تشارك نموذجًا من الفيروس المكتشف في البداية، والمعروف علميًّا باسم "سارس-كوف-2".

واسترسل بومبيو قائلًا: "ما زلنا لا نمتلك نموذجًا من الفيروس، ولم يتمكن العالم من الوصول إلى المرافق أو المواقع الأخرى التي ربما نشأ فيها هذا الفيروس أصلًا داخل ووهان".

ويقول علماء إنه يُشتبه في أن يكون ظهور الفيروس القاتل لأول مرة من سوق لبيع اللحوم في ووهان يتم فيه ذبح حيوانات برية في أواخر ديسمبر الماضي؛ ولكن الأمر أثار شكوكًا بسبب وجوده بالقرب من مختبر فيروسات يخضع لحراسة مشددة.

مايك بومبيو فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تحتوي مسببات أمراض.. بومبيو: على الصين فتح مختبراتها للتفتيش بشأن كورونا
سبق

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، عن قلقه حيال الإجراءات التي تتخذها الصين بشأن أمن مختبراتها الحساسة وسط جائحة "كوفيد-19" التي تعصف بالعالم؛ داعيًا بكين إلى السماح لمفتشين دوليين بالدخول لتلك المنشآت.

ورفض مايك بومبيو استبعاد أن يكون الفيروس القاتل قد تسرّب من مختبر في مدينة ووهان الصينية، وهو سيناريو تنفيه بكين بشدة.

وقال بومبيو للصحفيين: "عليكم أن تتذكروا أن هذه المختبرات لا تزال مفتوحة داخل الصين. هذه المختبرات التي تحتوي على مسببات أمراض معقدة كانت تَجري دراستها، ليس فقط معهد ووهان لعلم الفيروسات".

ووفق "سكاي نيوز" تابع قائلًا: "من المهم أن يتم التعامل مع هذه المواد بطريقة آمنة ومأمونة بحيث لا يكون هناك إطلاق عرضي".

وأورد بومبيو مثالًا المنشآتُ النووية؛ مشيرًا إلى عمليات التفتيش العالمية الصارمة لضمان السلامة فيها.

وجدد المخاوفَ من أن الصين لم تشارك نموذجًا من الفيروس المكتشف في البداية، والمعروف علميًّا باسم "سارس-كوف-2".

واسترسل بومبيو قائلًا: "ما زلنا لا نمتلك نموذجًا من الفيروس، ولم يتمكن العالم من الوصول إلى المرافق أو المواقع الأخرى التي ربما نشأ فيها هذا الفيروس أصلًا داخل ووهان".

ويقول علماء إنه يُشتبه في أن يكون ظهور الفيروس القاتل لأول مرة من سوق لبيع اللحوم في ووهان يتم فيه ذبح حيوانات برية في أواخر ديسمبر الماضي؛ ولكن الأمر أثار شكوكًا بسبب وجوده بالقرب من مختبر فيروسات يخضع لحراسة مشددة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:05 AM

تحتوي مسببات أمراض.. بومبيو: على الصين فتح مختبراتها للتفتيش بشأن كورونا

قال: ما زلنا لا نمتلك نموذجًا منه ولم يتمكن العالم من الوصول للمرافق التي نشأ منها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
6,287

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، عن قلقه حيال الإجراءات التي تتخذها الصين بشأن أمن مختبراتها الحساسة وسط جائحة "كوفيد-19" التي تعصف بالعالم؛ داعيًا بكين إلى السماح لمفتشين دوليين بالدخول لتلك المنشآت.

ورفض مايك بومبيو استبعاد أن يكون الفيروس القاتل قد تسرّب من مختبر في مدينة ووهان الصينية، وهو سيناريو تنفيه بكين بشدة.

وقال بومبيو للصحفيين: "عليكم أن تتذكروا أن هذه المختبرات لا تزال مفتوحة داخل الصين. هذه المختبرات التي تحتوي على مسببات أمراض معقدة كانت تَجري دراستها، ليس فقط معهد ووهان لعلم الفيروسات".

ووفق "سكاي نيوز" تابع قائلًا: "من المهم أن يتم التعامل مع هذه المواد بطريقة آمنة ومأمونة بحيث لا يكون هناك إطلاق عرضي".

وأورد بومبيو مثالًا المنشآتُ النووية؛ مشيرًا إلى عمليات التفتيش العالمية الصارمة لضمان السلامة فيها.

وجدد المخاوفَ من أن الصين لم تشارك نموذجًا من الفيروس المكتشف في البداية، والمعروف علميًّا باسم "سارس-كوف-2".

واسترسل بومبيو قائلًا: "ما زلنا لا نمتلك نموذجًا من الفيروس، ولم يتمكن العالم من الوصول إلى المرافق أو المواقع الأخرى التي ربما نشأ فيها هذا الفيروس أصلًا داخل ووهان".

ويقول علماء إنه يُشتبه في أن يكون ظهور الفيروس القاتل لأول مرة من سوق لبيع اللحوم في ووهان يتم فيه ذبح حيوانات برية في أواخر ديسمبر الماضي؛ ولكن الأمر أثار شكوكًا بسبب وجوده بالقرب من مختبر فيروسات يخضع لحراسة مشددة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة