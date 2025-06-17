"الكاف" يقرر استبعاد أندية ليبيا من البطولات الإفريقية

جاء ذلك بسبب توقف بطولة الدوري الليبي لعامين متتاليين

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًّا، استبعاد الأندية الليبية من المشاركة في بطولتيْ دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل؛ وذلك بسبب توقف بطولة الدوري الليبي لعامين متتاليين؛ حيث تنص لوائح الاتحاد الإفريقي على مشاركة الأندية التي توقفت فيها بطولة الدوري لعام واحد فقط بشكل استثنائي.

وعن مساعي الاتحاد الليبي لكرة القدم من أجل السماح للأندية بالمشاركة، أكد "يونس الكزة" عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أنهم يبذلون جهودًا كبيرة مع مسؤولي الكاف من أجل السماح لهم بالمشاركة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.