وفق إحصائية "الأدلاء" .. هذا هو عدد الحجاج بالمدينة المنوّرة
قالت: 249345 غادروها متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة
بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس 455582 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنوّرة.
وبيّنت الإحصائية أن 249345 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة حتى يوم أمس 206213 حاجاً.
وفق إحصائية "الأدلاء" .. هذا هو عدد الحجاج بالمدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-07-23
بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس 455582 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنوّرة.
وبيّنت الإحصائية أن 249345 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة حتى يوم أمس 206213 حاجاً.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
01:18 PM
وفق إحصائية "الأدلاء" .. هذا هو عدد الحجاج بالمدينة المنوّرة
قالت: 249345 غادروها متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة
بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس 455582 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنوّرة.
وبيّنت الإحصائية أن 249345 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة حتى يوم أمس 206213 حاجاً.