وفق إحصائية "الأدلاء" .. هذا هو عدد الحجاج بالمدينة المنوّرة

قالت: 249345 غادروها متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس 455582 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 249345 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة حتى يوم أمس 206213 حاجاً.