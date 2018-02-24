الرياض .. اختتام فعاليات المخيّم الأول لأبناء الشهداء

أُقيم على مدى 3 أسابيع .. برامج وفعاليات ترفيهية

رعى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد الوهيبي؛ ومحافظ رماح فهد المسعود؛ اليوم، اختتام فعاليات وأنشطة المخيّم الأول لأبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين، الذي أُقيم على مدى ثلاثة أسابيع بمحافظة رماح بتنظيم من مكتب وفاء بإدارة تعليم منطقة الرياض.

وقام الوهيبي؛ والمسعود؛ بجولة على أرجاء المخيم يرافقهم مدير مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين مهيدب المهيدب؛ بالتعريف بأنشطة المخيم والبرامج التي يقدمها، حيث بيّن أن المخيّم يتضمن برامج وفعاليات ترفيهية عدة، ومنها الطيران الشراعي والألعاب البهلوانية، بالتعاون مع بلدية محافظة رماح، بهدف الترويح وإضفاء جو من المتعة والمرح من خلال الأجواء الطبيعية الجميلة التي تشهدها المنطقة.

وفي ختام الجولة قام الوهيبي؛ بتكريم المحافظ فهد المسعود؛ لجهود المحافظة في التعاون مع المخيم، كما كرّم الجهات المتعاونة مع مكتب وفاء في إقامة المخيم.

من جهته، قدّم مدير مكتب وفاء لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين، مهيدب المهيدب؛ الشكر للوهيبي؛ على جهوده ودعمه للمكتب، كما قدّم شكره لمحافظ رماح ولبلدية رماح ممثلة بمشرف البلدية محمد السبيعي؛ والطيران الشراعي ممثلاً بالكابتن فالح السبيعي؛ على مشاركتهم ودعمهم برامج المخيم.