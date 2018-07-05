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"التعليم" تعلن ترشيح 4845 مواطنة على الوظائف التعليمية

بالتنسيق مع الخدمة المدنية.. دعتهن لاستكمال إجراءات المقابلة

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية رشحت نهائياً 4845 مواطنة لشغل الوظائف التعليمية للنساء والتي جرى الإعلان عنها في 20 رمضان الماضي، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على المؤهل درجة العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، وفق ما يرد من نتائج من مركز قياس، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.

وأضاف العصيمي أن الأولوية في شغل الوظائف التعليمية هي لحاملات مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة وحاملات البكالوريوس غير التربوي والحاصلات على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية (انتظام)، ويليهن حاملات مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، ويليهن حاملات البكالوريوس الحاصلات على المؤهل عن طريق الانتساب مع الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

وأكد المتحدث الرسمي أنه يجب على المرشحات متابعة بوابة وزارة التعليم الإلكترونية وحسابات الوزارة على تويتر لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم إلى أهمية المعلومات المقدمة من المرشحات، وأنه رغم مراجعة الوزارة لكافة سجلاتهم في نظام الوظيفة العامة، إلا أنه في حال أتضح لاحقاً أن أياً من المرشحات تشغل وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة (للتخصصات النظرية) أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الأخرى أو ثبوت عدم صحة أي معلومة قدمتها، فإنها ستتحمل لوحدها مسؤولية وتبعات إلغاء ترشيحها الذي سيتم حتى ولو بعد صدور
قرار التعيين.

وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحات على الوظائف التعليمية متمنياً لهن مزيداً من التوفيق وأن يسهمن في إثراء العملية التعليمية.

وللاطلاع على أسماء المرشحات :
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/im-t-m.pdf

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"التعليم" تعلن ترشيح 4845 مواطنة على الوظائف التعليمية
سبق

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية رشحت نهائياً 4845 مواطنة لشغل الوظائف التعليمية للنساء والتي جرى الإعلان عنها في 20 رمضان الماضي، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على المؤهل درجة العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، وفق ما يرد من نتائج من مركز قياس، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.

وأضاف العصيمي أن الأولوية في شغل الوظائف التعليمية هي لحاملات مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة وحاملات البكالوريوس غير التربوي والحاصلات على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية (انتظام)، ويليهن حاملات مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، ويليهن حاملات البكالوريوس الحاصلات على المؤهل عن طريق الانتساب مع الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

وأكد المتحدث الرسمي أنه يجب على المرشحات متابعة بوابة وزارة التعليم الإلكترونية وحسابات الوزارة على تويتر لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم إلى أهمية المعلومات المقدمة من المرشحات، وأنه رغم مراجعة الوزارة لكافة سجلاتهم في نظام الوظيفة العامة، إلا أنه في حال أتضح لاحقاً أن أياً من المرشحات تشغل وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة (للتخصصات النظرية) أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الأخرى أو ثبوت عدم صحة أي معلومة قدمتها، فإنها ستتحمل لوحدها مسؤولية وتبعات إلغاء ترشيحها الذي سيتم حتى ولو بعد صدور
قرار التعيين.

وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحات على الوظائف التعليمية متمنياً لهن مزيداً من التوفيق وأن يسهمن في إثراء العملية التعليمية.

وللاطلاع على أسماء المرشحات :
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/im-t-m.pdf

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
03:29 PM

"التعليم" تعلن ترشيح 4845 مواطنة على الوظائف التعليمية

بالتنسيق مع الخدمة المدنية.. دعتهن لاستكمال إجراءات المقابلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية رشحت نهائياً 4845 مواطنة لشغل الوظائف التعليمية للنساء والتي جرى الإعلان عنها في 20 رمضان الماضي، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على المؤهل درجة العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، وفق ما يرد من نتائج من مركز قياس، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.

وأضاف العصيمي أن الأولوية في شغل الوظائف التعليمية هي لحاملات مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة وحاملات البكالوريوس غير التربوي والحاصلات على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية (انتظام)، ويليهن حاملات مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، ويليهن حاملات البكالوريوس الحاصلات على المؤهل عن طريق الانتساب مع الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

وأكد المتحدث الرسمي أنه يجب على المرشحات متابعة بوابة وزارة التعليم الإلكترونية وحسابات الوزارة على تويتر لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم إلى أهمية المعلومات المقدمة من المرشحات، وأنه رغم مراجعة الوزارة لكافة سجلاتهم في نظام الوظيفة العامة، إلا أنه في حال أتضح لاحقاً أن أياً من المرشحات تشغل وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة (للتخصصات النظرية) أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الأخرى أو ثبوت عدم صحة أي معلومة قدمتها، فإنها ستتحمل لوحدها مسؤولية وتبعات إلغاء ترشيحها الذي سيتم حتى ولو بعد صدور
قرار التعيين.

وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحات على الوظائف التعليمية متمنياً لهن مزيداً من التوفيق وأن يسهمن في إثراء العملية التعليمية.

وللاطلاع على أسماء المرشحات :
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/im-t-m.pdf

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