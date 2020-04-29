"مجموعة سليمان الحبيب" تخصِّص فِرقًا طبية للتدخُّل السريع للحالات الطارئة بالمنزل

للكبار والأطفال.. وعلى مدار الساعة

أطلقت أقسام الطوارئ بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية خدمة التدخل السريع (RRT)، التي يقوم عليها فريق طبي متقدم لإسعاف الكبار والأطفال، ومكون من أطباء متخصصين في طب الطوارئ، يعاونهم فريق تمريضي وإسعافي للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.

ذكر ذلك المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة، الدكتور سعد العسيري، مضيفًا بأن الهدف من إطلاق الخدمة هو تقديم خدمة إسعافية وعلاجية سريعة بمنزل المريض، ومن ثم نقله للمستشفى إذا استدعت حالته الصحية، وتقديم أفضل رعاية طبية، مع مراعاة أعلى معايير السلامة؛ إذ سيتم ذلك تحت إشراف مركز القيادة والتحكم لأقسام الطوارئ بالمجموعة.

وأوضح الدكتور العسيري أن الخدمة تتيح توفير الزيارات المنزلية للحالات الطارئة على مدار الساعة من خلال فريق الاستجابة السريع؛ إذ يتم طلب الخدمة عبر الخط الساخن (رقم 0115259555)، وبعدها ينتقل الفريق الطبي للمنزل، ويقدِّم الحالات الإسعافية كافة للمريض، بما فيها تخطيط القلب، وتركيب المحاليل الوريدية، وخياطة الجروح السطحية، إضافة إلى خدمات البخار وقياس مستوى السكر والعلامات الحيوية والأكسجين، وتوصيل العلاجات اللازمة إلى المنزل بعد اكتمال الزيارة عبر صيدليات المجموعة، وذلك لكل الأعمار.

وأضاف الدكتور العسيري بأن المجموعة لا يقتصر عملها على تقديم هذه الخدمة فقط، بل امتد ليشمل مجموعة من الخدمات الأخرى، كخدمة "الحبيب لايف كير"، التي تتيح تواصل الأطباء مع المرضى من أي مكان، وعلى مدار الساعة، والحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد عبر تقنية الفيديو. ويتوافر تطبيق "الحبيب لايف كير" على أجهزة "الأندرويد" و"الأيفون"، ويمكن تحميله بسهولة.

وأشار إلى وجود خدمة صرف الأدوية دون الحاجة إلى زيارة المستشفى، وأيضًا التحدُّث مع الصيدلي والتسوُّق الإلكتروني من صيدليات المجموعة؛ وذلك من أجل تيسير وصول خدماتها للمستفيدين، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وذلك عن طريق مزج فعَّال للتقنية مع الكفاءات البشرية للوصول إلى أرقى مستويات الرعاية الطبية، وتقديم نموذج صحي متفرد.