التقلبات الجوية وتحذيرات الأرصاد تدفعان "الترفيه" لإيقاف "أرض العجائب"

قالت: حرصاً على سلامة الجميع سنستقبلكم من جديد غداً في الحفل الختامي

أعلنت هيئة الترفيه، اليوم، إيقاف مهرجان أرض العجائب، اليوم السبت؛ بسبب ظروف الطقس والتقلبات الجوية وتحذيرات الأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وقال حساب روزنامة الترفيه على "تويتر": سنستقبلكم من جديد غداً الأحد في الحفل الختامي.