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"طالبان" تجري محادثات مع تركيا وقطر لإدارة مطار كابول

"لو دريان" دعا لتأمينه بسرعة لتمكين المغادرين من الرحيل

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الثلاثاء)، أن حركة طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا؛ بشأن إدارة مطار كابول.

ودعا "لو دريان" إلى تأمين المطار في أقرب وقت ممكن، كي يتمكن من يريدون مغادرة أفغانستان، من الرحيل على متن رحلات تجارية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر أنه يجب على فرنسا مواصلة الضغط على "طالبان" لكنها لن تتفاوض معها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تجري محادثات مع تركيا وقطر لإدارة مطار كابول
سبق

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الثلاثاء)، أن حركة طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا؛ بشأن إدارة مطار كابول.

ودعا "لو دريان" إلى تأمين المطار في أقرب وقت ممكن، كي يتمكن من يريدون مغادرة أفغانستان، من الرحيل على متن رحلات تجارية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر أنه يجب على فرنسا مواصلة الضغط على "طالبان" لكنها لن تتفاوض معها.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
04:50 PM

"طالبان" تجري محادثات مع تركيا وقطر لإدارة مطار كابول

"لو دريان" دعا لتأمينه بسرعة لتمكين المغادرين من الرحيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الثلاثاء)، أن حركة طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا؛ بشأن إدارة مطار كابول.

ودعا "لو دريان" إلى تأمين المطار في أقرب وقت ممكن، كي يتمكن من يريدون مغادرة أفغانستان، من الرحيل على متن رحلات تجارية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر أنه يجب على فرنسا مواصلة الضغط على "طالبان" لكنها لن تتفاوض معها.

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