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"ويندوز 7" يحصل على آخر مجموعة من التحديثات قبل تقاعده

يحل مشكلات الأمان التي تؤثر على تشفيره ونوافذ الإدخال

أرسلت شركة مايكروسوفت، آخر مجموعة من تحديثات الأمان للأفراد الذين يستخدمون نظامها التشغيلي ويندوز 7 Windows؛ بحيث لن يتلقى هذا النظام بعد اليوم أي تحديثات أمنية أو غير أمنية من مايكروسوفت؛ وذلك بالنظر إلى أنه يعتبر الآن نظامًا غير مدعوم من الشركة.

يأتي التحديث التراكمي الشهري وغير الأمني الجديد لنظام التشغيل Windows 7 مع اثنين من الإصلاحات الأمنية، وتقول مايكروسوفت: إن التحديث KB4534310 لنظام ويندوز 7، يحل مشكلات الأمان التي تؤثر على تشفير ويندوز، ونوافذ الإدخال والتكوين، وإدارة ويندوز والمكونات الأخرى.

ووفق البوابة العربية للتقنية، أصدرت الشركة أيضًا تحديث KB4536952 لخدمة تحديث الحزمة SSU المخصصة لتحديث التعليمات البرمجية التي تُثبت التحديثات الأخرى؛ وذلك من أجل تحسين أداء Windows Update على ويندوز 7.

وينطبق التحديث الأخير لنظام التشغيل ويندوز 7، على جميع إصداراته أو نسخه؛ بما في ذلك Windows 7،Service Pack 1، Windows Server 2008 R2 Service Pack 1، Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1، Windows Embedded، POSReady 7، Windows Thin PC.

ويمكن للمستخدمين تنزيل أحدث التصحيحات وتثبيتها عن طريق البحث عن التحديثات في لوحة التحكم، كما يمكن أيضًا الحصول على برنامج التثبيت دون اتصال بالإنترنت عن طريق تنزيل الحزمة من موقع Microsoft Update على الويب.

شركة مايكروسوفت تحديثات الأمان للأفراد يستخدمون نظامها التشغيلي ويندوز 7 Windows

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"ويندوز 7" يحصل على آخر مجموعة من التحديثات قبل تقاعده
سبق

أرسلت شركة مايكروسوفت، آخر مجموعة من تحديثات الأمان للأفراد الذين يستخدمون نظامها التشغيلي ويندوز 7 Windows؛ بحيث لن يتلقى هذا النظام بعد اليوم أي تحديثات أمنية أو غير أمنية من مايكروسوفت؛ وذلك بالنظر إلى أنه يعتبر الآن نظامًا غير مدعوم من الشركة.

يأتي التحديث التراكمي الشهري وغير الأمني الجديد لنظام التشغيل Windows 7 مع اثنين من الإصلاحات الأمنية، وتقول مايكروسوفت: إن التحديث KB4534310 لنظام ويندوز 7، يحل مشكلات الأمان التي تؤثر على تشفير ويندوز، ونوافذ الإدخال والتكوين، وإدارة ويندوز والمكونات الأخرى.

ووفق البوابة العربية للتقنية، أصدرت الشركة أيضًا تحديث KB4536952 لخدمة تحديث الحزمة SSU المخصصة لتحديث التعليمات البرمجية التي تُثبت التحديثات الأخرى؛ وذلك من أجل تحسين أداء Windows Update على ويندوز 7.

وينطبق التحديث الأخير لنظام التشغيل ويندوز 7، على جميع إصداراته أو نسخه؛ بما في ذلك Windows 7،Service Pack 1، Windows Server 2008 R2 Service Pack 1، Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1، Windows Embedded، POSReady 7، Windows Thin PC.

ويمكن للمستخدمين تنزيل أحدث التصحيحات وتثبيتها عن طريق البحث عن التحديثات في لوحة التحكم، كما يمكن أيضًا الحصول على برنامج التثبيت دون اتصال بالإنترنت عن طريق تنزيل الحزمة من موقع Microsoft Update على الويب.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
01:52 PM

"ويندوز 7" يحصل على آخر مجموعة من التحديثات قبل تقاعده

يحل مشكلات الأمان التي تؤثر على تشفيره ونوافذ الإدخال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أرسلت شركة مايكروسوفت، آخر مجموعة من تحديثات الأمان للأفراد الذين يستخدمون نظامها التشغيلي ويندوز 7 Windows؛ بحيث لن يتلقى هذا النظام بعد اليوم أي تحديثات أمنية أو غير أمنية من مايكروسوفت؛ وذلك بالنظر إلى أنه يعتبر الآن نظامًا غير مدعوم من الشركة.

يأتي التحديث التراكمي الشهري وغير الأمني الجديد لنظام التشغيل Windows 7 مع اثنين من الإصلاحات الأمنية، وتقول مايكروسوفت: إن التحديث KB4534310 لنظام ويندوز 7، يحل مشكلات الأمان التي تؤثر على تشفير ويندوز، ونوافذ الإدخال والتكوين، وإدارة ويندوز والمكونات الأخرى.

ووفق البوابة العربية للتقنية، أصدرت الشركة أيضًا تحديث KB4536952 لخدمة تحديث الحزمة SSU المخصصة لتحديث التعليمات البرمجية التي تُثبت التحديثات الأخرى؛ وذلك من أجل تحسين أداء Windows Update على ويندوز 7.

وينطبق التحديث الأخير لنظام التشغيل ويندوز 7، على جميع إصداراته أو نسخه؛ بما في ذلك Windows 7،Service Pack 1، Windows Server 2008 R2 Service Pack 1، Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1، Windows Embedded، POSReady 7، Windows Thin PC.

ويمكن للمستخدمين تنزيل أحدث التصحيحات وتثبيتها عن طريق البحث عن التحديثات في لوحة التحكم، كما يمكن أيضًا الحصول على برنامج التثبيت دون اتصال بالإنترنت عن طريق تنزيل الحزمة من موقع Microsoft Update على الويب.

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