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"كورونا" يصيب رئيس البرلمان التونسي.. "الغنوشي"

يواصل مهامه عن بعد

أعلن وسيم الخضراوي مستشار رئيس البرلمان التونسي, اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس مجلس النواب ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال "الخضراوي" عبر حسابه في "فيسبوك": "تأكدت إصابة رئيس مجلس النواب إثر إجراء تحليل سريع مساء اليوم".

وأوضح أن "الغنوشي" سيواصل القيام بمهامه عن بعد وفقاً للإجراءات الوقائية.

تونس فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يصيب رئيس البرلمان التونسي.. "الغنوشي"
سبق

أعلن وسيم الخضراوي مستشار رئيس البرلمان التونسي, اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس مجلس النواب ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال "الخضراوي" عبر حسابه في "فيسبوك": "تأكدت إصابة رئيس مجلس النواب إثر إجراء تحليل سريع مساء اليوم".

وأوضح أن "الغنوشي" سيواصل القيام بمهامه عن بعد وفقاً للإجراءات الوقائية.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
09:43 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:17 AM

"كورونا" يصيب رئيس البرلمان التونسي.. "الغنوشي"

يواصل مهامه عن بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,614

أعلن وسيم الخضراوي مستشار رئيس البرلمان التونسي, اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس مجلس النواب ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال "الخضراوي" عبر حسابه في "فيسبوك": "تأكدت إصابة رئيس مجلس النواب إثر إجراء تحليل سريع مساء اليوم".

وأوضح أن "الغنوشي" سيواصل القيام بمهامه عن بعد وفقاً للإجراءات الوقائية.

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