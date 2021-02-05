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جسر طريق القوز.. تعثر خانق ينتظر قرارات حاسمة تعجل الفرج

فيما ناشد الأهالي جهات الاختصاص تسريع العمل فيه وتوسعته

تواصل تأخر إنجاز الجسر المؤدي إلى مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا وسط زحام وضيق في الطريق منذ سنوات .

وقال الأهالي في المركز: إن الطريق المؤدي لهم ضيّق ولا يفي بالحاجة وتسبب بمعاناة طويلة، وزادت المعاناة مع تأخر إنجاز الجسر وتتضاعف المعاناة عند جريان السيول؛ حيث ينقطع الطريق على إثرها لمدة طويلة.

وناشد الأهالي جهات الاختصاص تسريع العمل في الجسر وتوسعة الطريق .

صبيا مركز قوز الجعافرة محافظة صبيا جازان قوز الجعافرة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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جسر طريق القوز.. تعثر خانق ينتظر قرارات حاسمة تعجل الفرج
سبق

تواصل تأخر إنجاز الجسر المؤدي إلى مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا وسط زحام وضيق في الطريق منذ سنوات .

وقال الأهالي في المركز: إن الطريق المؤدي لهم ضيّق ولا يفي بالحاجة وتسبب بمعاناة طويلة، وزادت المعاناة مع تأخر إنجاز الجسر وتتضاعف المعاناة عند جريان السيول؛ حيث ينقطع الطريق على إثرها لمدة طويلة.

وناشد الأهالي جهات الاختصاص تسريع العمل في الجسر وتوسعة الطريق .

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
09:21 PM

جسر طريق القوز.. تعثر خانق ينتظر قرارات حاسمة تعجل الفرج

فيما ناشد الأهالي جهات الاختصاص تسريع العمل فيه وتوسعته

A A A
محمد المواسي - جازان
1
1,452

تواصل تأخر إنجاز الجسر المؤدي إلى مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا وسط زحام وضيق في الطريق منذ سنوات .

وقال الأهالي في المركز: إن الطريق المؤدي لهم ضيّق ولا يفي بالحاجة وتسبب بمعاناة طويلة، وزادت المعاناة مع تأخر إنجاز الجسر وتتضاعف المعاناة عند جريان السيول؛ حيث ينقطع الطريق على إثرها لمدة طويلة.

وناشد الأهالي جهات الاختصاص تسريع العمل في الجسر وتوسعة الطريق .

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