الأمن البيئي يوقف 37 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

19 مواطنًا و18 مقيمًا من 4 جنسيات

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 37 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 19 مواطنًا و18 مقيمًا من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية والصومالية، ارتكبوا مخالفات رعي 2161 رأسًا من الإبل و200 رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.