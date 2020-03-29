النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

لقطة مجنونة .. فكر خارج الصندوق ثم وضع رأسه داخله

الضحك في زمن كورونا

وسط مخاوف وأرقام وضحايا فيروس كورونا، تأتي من أستراليا لقطة مجنونة لرجل قرر الوقاية من الفيروس حتى ولو استخدم أغرب وسيلة، صندوق كرتون فوق رأسه، لكن كيف يقود سيارته بهذا الوضع؟

وتحت عنوان "يفكر خارج الصندوق ويضع رأسه بداخله"، قالت صحيفة: "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة المجنونة في موقف للسيارات أمام مركز تسوق بمدينة أرميدال في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

ويبدو أنه ليس لدى هذا الرجل كمامة، ففكر خارج الصندوق (بطريقة مختلفة ومبتكرة)، وقرر أن يستعين بصندوق بضائع ليضعه على رأسه، ليحمي نفسه من الفيروس.


وحسب "الديلي ميل الأسترالية"، ففي الفيديو الذي تم بثه على موقع العلاقات الاجتماعية "فيسبوك"، يحاول الرجل ركوب السيارة بهذا الصندوق فيفشل، ثم يحني رأسه بطريقة مضحكة ويدخل السيارة، ويحاول تثبيت نفسه في السيارة، وينتهي الفيديو والرجل يواصل المحاولة".

وتنقل الصحيفة الأسترالية عن المرأة التي التقطت الفيديو وبثته، قولها: "مع كل الحزن والدراما التي نعيشها بسبب كورونا، تأتي هذه اللحظة المجنونة والطريفة كي تجعلنا نتوقف لنشاهد ونضحك، ونغير مناخ الكآبة والقلق الذي نعيشه".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لقطة مجنونة .. فكر خارج الصندوق ثم وضع رأسه داخله
سبق

وسط مخاوف وأرقام وضحايا فيروس كورونا، تأتي من أستراليا لقطة مجنونة لرجل قرر الوقاية من الفيروس حتى ولو استخدم أغرب وسيلة، صندوق كرتون فوق رأسه، لكن كيف يقود سيارته بهذا الوضع؟

وتحت عنوان "يفكر خارج الصندوق ويضع رأسه بداخله"، قالت صحيفة: "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة المجنونة في موقف للسيارات أمام مركز تسوق بمدينة أرميدال في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

ويبدو أنه ليس لدى هذا الرجل كمامة، ففكر خارج الصندوق (بطريقة مختلفة ومبتكرة)، وقرر أن يستعين بصندوق بضائع ليضعه على رأسه، ليحمي نفسه من الفيروس.


وحسب "الديلي ميل الأسترالية"، ففي الفيديو الذي تم بثه على موقع العلاقات الاجتماعية "فيسبوك"، يحاول الرجل ركوب السيارة بهذا الصندوق فيفشل، ثم يحني رأسه بطريقة مضحكة ويدخل السيارة، ويحاول تثبيت نفسه في السيارة، وينتهي الفيديو والرجل يواصل المحاولة".

وتنقل الصحيفة الأسترالية عن المرأة التي التقطت الفيديو وبثته، قولها: "مع كل الحزن والدراما التي نعيشها بسبب كورونا، تأتي هذه اللحظة المجنونة والطريفة كي تجعلنا نتوقف لنشاهد ونضحك، ونغير مناخ الكآبة والقلق الذي نعيشه".

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:20 PM

لقطة مجنونة .. فكر خارج الصندوق ثم وضع رأسه داخله

الضحك في زمن كورونا

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
10,067

وسط مخاوف وأرقام وضحايا فيروس كورونا، تأتي من أستراليا لقطة مجنونة لرجل قرر الوقاية من الفيروس حتى ولو استخدم أغرب وسيلة، صندوق كرتون فوق رأسه، لكن كيف يقود سيارته بهذا الوضع؟

وتحت عنوان "يفكر خارج الصندوق ويضع رأسه بداخله"، قالت صحيفة: "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة المجنونة في موقف للسيارات أمام مركز تسوق بمدينة أرميدال في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

ويبدو أنه ليس لدى هذا الرجل كمامة، ففكر خارج الصندوق (بطريقة مختلفة ومبتكرة)، وقرر أن يستعين بصندوق بضائع ليضعه على رأسه، ليحمي نفسه من الفيروس.


وحسب "الديلي ميل الأسترالية"، ففي الفيديو الذي تم بثه على موقع العلاقات الاجتماعية "فيسبوك"، يحاول الرجل ركوب السيارة بهذا الصندوق فيفشل، ثم يحني رأسه بطريقة مضحكة ويدخل السيارة، ويحاول تثبيت نفسه في السيارة، وينتهي الفيديو والرجل يواصل المحاولة".

وتنقل الصحيفة الأسترالية عن المرأة التي التقطت الفيديو وبثته، قولها: "مع كل الحزن والدراما التي نعيشها بسبب كورونا، تأتي هذه اللحظة المجنونة والطريفة كي تجعلنا نتوقف لنشاهد ونضحك، ونغير مناخ الكآبة والقلق الذي نعيشه".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,740

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة