صندوق الاستثمارات العامة يقود تحالف ويستحوذ على 80% من البنية التحتية لأبراج "زين السعودية"

بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات ريال.. لتطوير قدرات الابتكار في المملكة

أعلنت شركة "زين السعودية" موافقة مجلس إدارتها على عرض الاستحواذ المقدم من تحالف يضم صندوق الاستثمارات العامة، الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، بنسبة إجمالية 80% من البنية التحتية الخاصة بالأبراج التابعة للشركة التي يبلغ عددها 8,069 برجاً، والتي تبلغ قيمتها 3,026 مليون ريال.

وتأتي موافقة مجلس إدارة "زين السعودية" على الصفقة بعد تلقي العرض من التحالف، للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج، والمقسمة وفق التالي: 60% لصندوق الاستثمارات العامة، و10% للأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، و10% لشركة سلطان القابضة، فيما ستحتفظ شركة "زين السعودية" بنسبة 20% المتبقية.

تأتي الصفقة تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في تطوير قدرات الابتكار في المملكة، لتصبح مركزاً عالمياً منافساً في قطاع الاتصالات والإعلام والتقنية، حيث يعد أحد القطاعات الإسـتراتيجية محلياً، التي يسعى الصندوق من خلالها إلى تنمية وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة فيها.

كما ستعزز الصفقة منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القطاع والجدوى المالية منه بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما ستسهم الصفقة في توجه استثمارات "زين السعودية" والتركيز على الابتكار والخدمات النوعية التي ترتبط بالمستخدم النهائي.

وستعمل "زين السعودية" مع جميع الأطراف لإتمام عمليات الاستحواذ والحصول على التراخيص اللازمة، علماً أن "العروض النهائية" تخضع للحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات الصلة، وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.